El asistente personal del ingeniero Ramón Alburquerque, Omar Wright, informó este lunes que el dirigente político llegará este lunes a República Dominicana, antes de las 8:00 de la noche, en un vuelo ambulancia, con el objetivo de continuar con el tratamiento contra el cáncer de hígado que padece.

Wright desmintió este lunes en una rueda de prensa los rumores que han circulado sobre el supuesto fallecimiento del reconocido dirigente político.

Explicó que, aunque es cierto que el ingeniero Alburquerque atraviesa un estado delicado de salud, es totalmente falso que haya fallecido, como se ha difundido en algunas plataformas digitales.

“Exhortamos a toda la población dominicana que se ha mostrado interesada y solidaria con la salud del ingeniero Ramón Alburquerque a hacer caso únicamente a las informaciones que emanan directamente de nosotros y de su familia”, expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El asistente personal informó que Alburquerque se encontraba ingresado en el Presbyterian Hospital de Nueva York, donde fue sometido a procesos de inmunoterapia y radioterapia como parte de su tratamiento.

Precisó que, una vez en el país, será trasladado al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), y posteriormente a su residencia para continuar el proceso de recuperación y descanso.

Wright agradeció las muestras de apoyo, oraciones y preocupación recibidas por parte de ciudadanos, dirigentes políticos y amigos.

Asimismo, hizo un llamado a respetar este momento difícil que atraviesa la familia Alburquerque y criticó a los sectores de la llamada “prensa amarillista” que, según dijo, buscan notoriedad y visualizaciones sin considerar el impacto humano de la difusión de informaciones falsas.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más