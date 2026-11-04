¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 4 de noviembre, hechos y conmemoraciones de esta fecha

Las efemérides del 4 de noviembre reúnen acontecimientos de distintas épocas que dejaron huella en la historia mundial. Entre las conmemoraciones destaca el Día de la UNESCO, organización internacional que promueve la cooperación entre los países mediante la educación, la ciencia y la cultura. La fecha también recuerda descubrimientos arqueológicos, acontecimientos políticos y avances tecnológicos.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día de la UNESCO

El 4 de noviembre se conmemora el Día de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en referencia a la entrada en vigor de su Constitución en 1946. La organización fue creada para contribuir a la paz y la seguridad internacional mediante la cooperación entre los pueblos en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación.

La UNESCO tiene entre sus objetivos promover el acceso a la educación, proteger el patrimonio cultural y natural, impulsar la libertad de expresión y fomentar el intercambio de conocimientos entre las naciones.

Otras efemérides internacionales del 4 de noviembre

1042: Un terremoto sacude la región de Tabriz, en el actual Irán, y provoca decenas de miles de muertes.

1571: Se establece formalmente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en el virreinato de Nueva España, con sede en Ciudad de México.

1576: Las tropas españolas toman Amberes, en el contexto de la Guerra de los Ochenta Años. La ciudad sufre saqueos y destrucción durante la llamada Furia Española.

1605: Se descubre en Inglaterra la Conspiración de la Pólvora, un plan para hacer estallar el Parlamento y asesinar al rey Jacobo I.

1869: Se publica el primer número de la revista científica británica Nature.

1879: James Ritty, propietario de un establecimiento comercial en Dayton, Ohio, patenta un modelo de caja registradora diseñado para controlar las transacciones y evitar robos.

1922: El arqueólogo británico Howard Carter encuentra el primer indicio de la entrada a la tumba del faraón Tutankamón, en el Valle de los Reyes, Egipto.

1939: El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt promulga una nueva ley de neutralidad que modifica las restricciones comerciales de su país frente a la Segunda Guerra Mundial.

1946: Entra en vigor la Constitución de la UNESCO, luego de su ratificación por los Estados miembros.

1969: Se publica en Estados Unidos el álbum Space Oddity, del músico británico David Bowie.

1970: El avión supersónico Concorde 001 alcanza por primera vez el doble de la velocidad del sonido.

1974: Comienza a operar el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, en España.

1980: Ronald Reagan, candidato del Partido Republicano, gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

1989: Cientos de miles de personas participan en la manifestación de Alexanderplatz, en Berlín Oriental, para exigir reformas políticas y libertades democráticas.

1998: El huracán Mitch continúa su paso devastador por Centroamérica, después de haber provocado inundaciones, destrucción y miles de muertes en la región.

2001: Se estrena en Londres la película Harry Potter y la piedra filosofal, primera adaptación cinematográfica de la saga literaria de J. K. Rowling.

2003: Astrónomos anuncian el descubrimiento de la galaxia enana de Canis Major, considerada entonces la galaxia más cercana conocida a la Vía Láctea.

2004: Se ordena el cierre de 160 explotaciones ganaderas en Países Bajos debido a la contaminación de piensos con dioxinas.

2007: La momia de Tutankamón es expuesta por primera vez al público dentro de su tumba, en el Valle de los Reyes, Egipto.

Efemérides dominicanas del 4 de noviembre

– 1916: La Asociación Nacional de la Prensa dominicana envía un cablegrama a su homóloga cubana para respaldar una propuesta de la prensa puertorriqueña de organizar un Congreso de la Prensa Antillana en Cuba, 15 días antes de la proclamación formal de la ocupación militar estadounidense.

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– 1934: Muere en La Vega el poeta y escritor Bienvenido Salvador Nouel Bobadilla, reconocido por su trabajo en distintos géneros literarios, entre ellos el indigenismo.

– 1937: Una explosión destruye en Santo Domingo el Castillo de San Jerónimo, una edificación colonial vinculada a la historia dominicana.

– 1961: Un despacho de la agencia Prensa Asociada, fechado en Washington, informa que la Organización de Estados Americanos contempla flexibilizar las sanciones impuestas a República Dominicana mediante una reanudación parcial del comercio.

– 1962: La Convención Nacional del Partido Alianza Revolucionaria Dominicana proclama a Horacio Julio Ornes Coiscou y Manuel Viñas Cáceres como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

– 2007: La tormenta tropical Noel deja 85 personas fallecidas, miles de damnificados y 137 comunidades incomunicadas debido a las inundaciones registradas en el país.

– 2014: El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales los efectos jurídicos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con el estatus de extranjeros indocumentados en República Dominicana.

– 2018: Fallecen los juristas Juan Manuel Pellerano Gómez, primer director de la Escuela Nacional de la Judicatura, y José Rafael Abinader Wassaff, empresario, economista, fundador de la Universidad O&M y padre del presidente Luis Abinader.

– 2020: El Senado escoge a Román Jáquez Liranzo como presidente de la Junta Central Electoral para el período 2020-2024. También selecciona a los demás integrantes titulares del organismo electoral.

Nota de edición: He corregido la redacción y organizado las efemérides internacionales en orden cronológico ascendente. También ajusté el acontecimiento del huracán Mitch, pues su impacto inicial en Centroamérica ocurrió a finales de octubre de 1998, no el 4 de noviembre.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más