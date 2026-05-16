Cada 16 de mayo se recuerdan acontecimientos que abarcan desde avances científicos y tecnológicos hasta hechos históricos de relevancia mundial y nacional. También es una jornada marcada por conmemoraciones internacionales enfocadas en la convivencia pacífica, el poder de la luz como símbolo del conocimiento, y una efeméride dominicana de especial significado para las mujeres del país.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Internacional de la Convivencia en Paz

Hoy es el Día Internacional de la Convivencia en Paz.

El Día Internacional de la Convivencia en Paz, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 72/130 del 8 de diciembre de 2017, invita a los pueblos del mundo a vivir y actuar juntos, unidos en la diversidad, para construir un mundo sostenible de paz, solidaridad y armonía.

Convivir en paz va más allá de resolver conflictos: implica aceptar las diferencias, escuchar al otro, respetar y apreciar la diversidad cultural, religiosa y social. La UNESCO lidera cada año actividades educativas y culturales en torno a esta fecha, con especial énfasis en la tolerancia, la inclusión y el diálogo entre naciones.

Día Internacional de la Luz

Hoy es el Día Internacional de la Luz.

El Día Internacional de la Luz se celebra cada 16 de mayo en conmemoración del primer disparo exitoso del láser, realizado por el físico Theodore Maiman en 1960. La fecha fue establecida por la UNESCO para destacar el papel fundamental de la luz y las tecnologías basadas en ella en áreas como la ciencia, la medicina, la comunicación, la energía y el arte.

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La luz es símbolo del conocimiento y el progreso humano. Desde los trabajos de Newton e Isaac Newton hasta los de Albert Einstein, la comprensión de este fenómeno ha transformado la civilización. Hoy, tecnologías como la fibra óptica, los láseres médicos y la energía solar son herederas directas de ese saber acumulado.

Efemérides dominicanas del 16 de mayo

Día Nacional de las Sufragistas

La conquista por el voto femenino en República Dominicana conllevó más de dos décadas.

El 16 de mayo es, en República Dominicana, el Día Nacional de las Sufragistas, instituido mediante el Decreto 132-23, firmado por el presidente Luis Abinader en marzo de 2023. La fecha honra la memoria de las mujeres que lucharon por el reconocimiento del sufragio femenino en el país, conquistado en 1942, tras más de dos décadas de lucha.

Otras efemérides internacionales del 16 de mayo

En 2007, Nicolas Sarkozy asume como presidente de Francia.

1814: Noruega se independiza de Dinamarca, consolidando su soberanía nacional.

Noruega se independiza de Dinamarca, consolidando su soberanía nacional. 1822: Durante la Guerra de Independencia griega, las fuerzas turcas capturan la ciudad de Souli.

Durante la Guerra de Independencia griega, las fuerzas turcas capturan la ciudad de Souli. 1860: Abraham Lincoln obtiene la nominación presidencial del Partido Republicano de Estados Unidos, en la tercera ronda de votaciones de la Convención Nacional.

Abraham Lincoln obtiene la nominación presidencial del Partido Republicano de Estados Unidos, en la tercera ronda de votaciones de la Convención Nacional. 1865: Se firma en París el convenio que establece la Unión Internacional de Telegrafía, antecedente directo de las telecomunicaciones modernas.

Se firma en París el convenio que establece la Unión Internacional de Telegrafía, antecedente directo de las telecomunicaciones modernas. 1888: Nikola Tesla presenta ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos su conferencia sobre corrientes alternas, sentando las bases de la transmisión eléctrica a larga distancia.

Nikola Tesla presenta ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos su conferencia sobre corrientes alternas, sentando las bases de la transmisión eléctrica a larga distancia. 1929: La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entrega por primera vez sus premios Óscar, en una ceremonia celebrada en Los Ángeles, California.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entrega por primera vez sus premios Óscar, en una ceremonia celebrada en Los Ángeles, California. 1943: Termina el levantamiento del gueto de Varsovia, uno de los episodios más heroicos y trágicos del Holocausto.

Termina el levantamiento del gueto de Varsovia, uno de los episodios más heroicos y trágicos del Holocausto. 1960: El físico Theodore Maiman logra el primer disparo exitoso de un láser, hecho que da origen al Día Internacional de la Luz.

El físico Theodore Maiman logra el primer disparo exitoso de un láser, hecho que da origen al Día Internacional de la Luz. 1966: El Partido Comunista de China emite el "Aviso del 16 de mayo", marcando el inicio de la Revolución Cultural.

El Partido Comunista de China emite el "Aviso del 16 de mayo", marcando el inicio de la Revolución Cultural. 1974: Josip Broz Tito es elegido presidente vitalicio de Yugoslavia.

Josip Broz Tito es elegido presidente vitalicio de Yugoslavia. 1975: La alpinista japonesa Junko Tabei se convierte en la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest.

La alpinista japonesa Junko Tabei se convierte en la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest. 1990: La Organización Mundial de la Salud (OMS) suprime la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, un hito en la historia de los derechos humanos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) suprime la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, un hito en la historia de los derechos humanos. 1991: La reina Isabel II del Reino Unido se dirige a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera monarca británica en hacerlo.

La reina Isabel II del Reino Unido se dirige a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera monarca británica en hacerlo. 2007: Nicolas Sarkozy asume como presidente de Francia.

Efemérides dominicanas del 16 de mayo

El expresidente Joaquín Balaguer.

1974: Se celebran elecciones generales en República Dominicana; Joaquín Balaguer es reelegido presidente con el 84.67% de los votos, en comicios boicoteados por la oposición.

Se celebran elecciones generales en República Dominicana; Joaquín Balaguer es reelegido presidente con el 84.67% de los votos, en comicios boicoteados por la oposición. 2000: Hipólito Mejía gana las elecciones presidenciales como candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Hipólito Mejía gana las elecciones presidenciales como candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). 2004: Leonel Fernández regresa a la presidencia al derrotar al entonces mandatario Hipólito Mejía.

Leonel Fernández regresa a la presidencia al derrotar al entonces mandatario Hipólito Mejía. 2008: Leonel Fernández consigue su reelección, venciendo a Miguel Vargas del PRD.

Leonel Fernández consigue su reelección, venciendo a Miguel Vargas del PRD. 2012: Danilo Medina es elegido presidente de la República, superando al exmandatario Hipólito Mejía.

Danilo Medina es elegido presidente de la República, superando al exmandatario Hipólito Mejía. 2016: Danilo Medina se impone nuevamente con un 63% de los votos, frente a Luis Abinader, en las elecciones presidenciales.

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