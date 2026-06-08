¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 08 de junio

Cada 8 de junio se recuerdan eventos relevantes ocurridos en diferentes épocas y países, así como conmemoraciones que promueven la reflexión sobre temas de interés global. Estas son las efemérides del 8 de junio y qué se celebra hoy en el mundo.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Mundial de los Océanos

El Día Mundial de los Océanos busca crear conciencia sobre la importancia de los mares para la vida en el planeta. La conmemoración fue celebrada por primera vez en 1992 durante la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro, Brasil.

La fecha promueve la protección de los ecosistemas marinos, la reducción de la contaminación y el uso sostenible de los recursos oceánicos, fundamentales para el equilibrio ambiental y climático del mundo.

Día Internacional de los Tumores Cerebrales

Esta jornada internacional está dedicada a sensibilizar a la población sobre los tumores cerebrales, fomentar la investigación científica y apoyar a los pacientes y sus familias.

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La conmemoración también busca impulsar el diagnóstico temprano y mejorar el acceso a tratamientos especializados para enfrentar esta enfermedad.

Otras efemérides internacionales del 8 de junio

1783: Entra en erupción el volcán Laki, en Islandia, en una de las mayores catástrofes medioambientales de Europa.

1867: Francisco José I y la emperatriz Isabel de Baviera, conocida como Sissi, son coronados reyes de Hungría.

1949: Se publica la novela distópica 1984, del escritor británico George Orwell.

1968: James Earl Ray es arrestado en Reino Unido acusado del asesinato del líder estadounidense Martin Luther King Jr.

1972: El fotógrafo Nick Ut captura la histórica imagen de Phan Thị Kim Phúc durante la guerra de Vietnam, conocida como La niña del Napalm.

1975: La Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 9 con destino a Venus.

1992: Se celebra por primera vez el Día Mundial de los Océanos durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.

2007: La NASA lanza el transbordador espacial Atlantis para una misión de ensamblaje de la Estación Espacial Internacional.

2008: Ocurre la masacre de Akihabara, en Tokio, cuando Tomohiro Kato asesina a siete personas en una zona comercial de la capital japonesa.

Efemérides dominicanas del 8 de junio

1861: Francisco del Rosario Sánchez regresa al país para encabezar la lucha contra la anexión a España decretada por Pedro Santana.

1864: El general Pedro Santana llega a Santo Domingo para responder a acusaciones de insubordinación tras ser relevado de su mando militar en El Seibo.

1922: La Asociación Independiente de Jóvenes Dominicanos de Santiago publica un manifiesto contra la ocupación militar estadounidense y rechaza acuerdos que la legitimen.

1931: Es fundada en Santiago la Asociación de Instrucción y Socorro para Obreros y Campesinos, organización orientada a la defensa de sectores populares.

1934: Integrantes de la Asociación de Instrucción y Socorro para Obreros y Campesinos participan en actividades conspirativas contra el régimen de Rafael Trujillo.

1947: El presidente Rafael Trujillo remite al Congreso Nacional un proyecto para impedir la legalización de agrupaciones de orientación comunista.

1961: Continúan las tensiones políticas y militares tras el ajusticiamiento de Rafael Trujillo, ocurrido semanas antes, en medio del proceso de transición nacional.

1986: Diversas organizaciones sociales desarrollan actividades para promover la participación comunitaria y el fortalecimiento de la democracia local.

2004: El gobierno dominicano impulsa programas de modernización administrativa como parte de los esfuerzos de reforma institucional.

2021: Autoridades ambientales y organizaciones civiles realizan actividades de concienciación por el Día Mundial de los Océanos para promover la protección de los recursos marinos del país.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más