¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 07 de abril

En el calendario global, las efemérides del 7 de abril destacan por su relevancia en temas de salud, memoria histórica y avances científicos. También recoge hechos políticos, culturales y sociales que permiten entender mejor la evolución de distintas naciones, incluida la República Dominicana.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Mundial de la Salud

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, impulsado por la Organización Mundial de la Salud desde 1948. La fecha busca crear conciencia sobre los principales desafíos sanitarios globales y promover el acceso equitativo a servicios de salud.

Cada año se centra en un tema específico, abordando desde enfermedades emergentes hasta sistemas de atención médica. Es una de las conmemoraciones más relevantes en la agenda internacional.

Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Ruanda

La ONU estableció esta fecha para recordar a las víctimas del genocidio de 1994 en Ruanda, donde murieron cerca de 800 mil personas en apenas 100 días.

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La jornada promueve la memoria, la prevención de crímenes de odio y la importancia de la justicia internacional. También busca generar conciencia sobre las consecuencias de la intolerancia y la violencia étnica.

Otras efemérides internacionales del 7 de abril

611: El rey maya Uneh Chan de Calakmul saquea la ciudad rival Palenque, en el actual México.

1827: El químico británico John Walker vende la primera caja de cerillas.

1906: El volcán Vesubio entra en erupción y causa devastación en Nápoles, Italia.

1933: Se flexibiliza la Ley Seca en Estados Unidos, permitiendo la venta de cerveza ligera.

1948: Se crea la Organización Mundial de la Salud.

1969: Publicación de las especificaciones RFC-1, considerada la base del nacimiento de Internet.

1978: El presidente Jimmy Carter aplaza el desarrollo de la bomba de neutrones.

1985: El grupo británico Wham! ofrece un histórico concierto en China.

2001: Lanzamiento de la sonda Mars Odyssey para estudiar Marte.

2004: Se confirma que restos hallados en el mar pertenecen al avión de Antoine de Saint-Exupéry.

Efemérides dominicanas del 7 de abril

1843. La Junta Popular de Santo Domingo encomienda a Juan Pablo Duarte organizar juntas en el Este, fortaleciendo el movimiento independentista.

La Junta Popular de Santo Domingo encomienda a Juan Pablo Duarte organizar juntas en el Este, fortaleciendo el movimiento independentista. 1858. Fallece Monseñor Tomás de Portes e Infante, figura clave de la Iglesia dominicana en el siglo XIX.

1917. Se crea la Guardia Nacional mediante orden del gobernador militar estadounidense William Knapp.

Se crea la Guardia Nacional mediante orden del gobernador militar estadounidense William Knapp. 1942. El profesor Juan Bosch es elegido secretario general del primer congreso del PRD en La Habana.

El profesor Juan Bosch es elegido secretario general del primer congreso del PRD en La Habana. 1960. El Servicio de Inteligencia Militar denuncia un supuesto complot contra el régimen, vinculado a sectores eclesiásticos.

El Servicio de Inteligencia Militar denuncia un supuesto complot contra el régimen, vinculado a sectores eclesiásticos. 1962. El procurador Antonio García Vásquez ordena la detención de 258 personas acusadas de espionaje.

1963. La Asociación de Industrias critica incidentes en Rahintel, mientras el presidente Juan Bosch defiende la libertad de prensa.

La Asociación de Industrias critica incidentes en Rahintel, mientras el presidente Juan Bosch defiende la libertad de prensa. 2008. El escritor Junot Díaz gana el Premio Pulitzer por su novela La prodigiosa vida breve de Oscar Wao.

El escritor Junot Díaz gana el Premio Pulitzer por su novela La prodigiosa vida breve de Oscar Wao. 2013. Un accidente en el Show Aéreo del Caribe deja dos pilotos fallecidos frente al Malecón de Santo Domingo.

2020. El gobierno autoriza al entonces candidato Luis Abinader instalar un hospital temporal ante la pandemia de COVID-19.

El gobierno autoriza al entonces candidato Luis Abinader instalar un hospital temporal ante la pandemia de COVID-19. 2021. Rafael “Fafa” Taveras revela detalles sobre acciones clandestinas durante la Revolución de Abril de 1965.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más