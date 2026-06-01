Las efemérides del 1 de junio recuerdan conmemoraciones internacionales dedicadas a la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los vínculos familiares y la promoción de la alimentación. Además, la jornada está marcada por sucesos históricos que dejaron huella en distintos países y por acontecimientos relevantes en la historia de la República Dominicana.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Mundial de las Madres y los Padres

Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, este día reconoce el papel fundamental que desempeñan las madres y los padres en la crianza, protección y desarrollo integral de los niños.

La conmemoración busca destacar la importancia del entorno familiar como base para el bienestar social y promover políticas de apoyo a las familias en todo el mundo.

¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 01 de junio

Día Mundial de los Arrecifes

Esta jornada está dedicada a crear conciencia sobre la importancia de los arrecifes de coral, considerados uno de los ecosistemas más diversos y valiosos del planeta.

La fecha impulsa acciones para proteger estos hábitats marinos frente a amenazas como el cambio climático, la contaminación y la sobrepesca.

¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 01 de junio

Día Mundial de la Leche

Impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), este día destaca el valor nutricional de la leche y su contribución a la seguridad alimentaria mundial.

También reconoce el papel de millones de productores y trabajadores vinculados a la industria láctea.

¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 01 de junio

Semana Internacional de los Museos

Durante estos días, instituciones culturales de distintos países desarrollan actividades educativas, exposiciones y programas especiales para acercar el patrimonio histórico y artístico a la población.

La iniciativa promueve el papel de los museos como espacios de aprendizaje, conservación e intercambio cultural.

¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 01 de junio

Otras efemérides internacionales del 1 de junio

69: Estalla una guerra civil en el Imperio romano durante el llamado Año de los Cuatro Emperadores, conflicto que concluye con la victoria de Vespasiano.
1831: El explorador británico James Clark Ross localiza el Polo Norte Magnético.
1943: Aviones alemanes derriban el vuelo 777 de BOAC sobre el golfo de Vizcaya; entre las víctimas figura el actor Leslie Howard.
1945: Estados Unidos bombardea la ciudad japonesa de Osaka durante la Segunda Guerra Mundial.
1962: Manifestantes kurdos reclaman ante la ONU en Nueva York el reconocimiento de su derecho a la independencia.
1980: El empresario Ted Turner lanza CNN, la primera cadena de noticias con transmisión continua las 24 horas.
1990: El presidente estadounidense George H. W. Bush y el líder soviético Mijaíl Gorbachov acuerdan avanzar en la reducción de arsenales estratégicos.
1998: Se crea el Banco Central Europeo, institución encargada de la política monetaria de la Unión Europea.
2001: Una masacre en el Palacio Real de Nepal provoca la muerte de varios miembros de la familia real.
2009: Desaparece sobre el océano Atlántico el vuelo 447 de Air France con 228 personas a bordo.

Efemérides dominicanas del 1 de junio

1844: La Junta Gubernativa busca apoyo de Francia para consolidar la independencia nacional.
1861: Francisco del Rosario Sánchez inicia la resistencia contra la anexión a España.
1916: Desembarcan tropas estadounidenses en Montecristi y Puerto Plata.
1930: Ocurre uno de los primeros crímenes atribuidos al régimen trujillista.
1938: Se impulsa el proyecto continental para construir el Faro a Colón.
1945: Nace el Banco Agrícola e Hipotecario de la República Dominicana.
1961: Joaquín Balaguer anuncia oficialmente la muerte de Rafael Leónidas Trujillo.
1966: Balaguer gana las elecciones presidenciales tras la crisis política de 1965.
2006: La Romana alberga una cumbre regional sobre energía.
2010: Presentan cargos formales contra José Figueroa Agosto.
2014: Comienza el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
2018: Fallece Joseíto Mateo, ícono del merengue dominicano.
2023: República Dominicana y Guyana firman acuerdos de cooperación bilateral.

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Halley Antigua

Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico.

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