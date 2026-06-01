¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 01 de junio

Las efemérides del 1 de junio recuerdan conmemoraciones internacionales dedicadas a la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los vínculos familiares y la promoción de la alimentación. Además, la jornada está marcada por sucesos históricos que dejaron huella en distintos países y por acontecimientos relevantes en la historia de la República Dominicana.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Mundial de las Madres y los Padres

Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, este día reconoce el papel fundamental que desempeñan las madres y los padres en la crianza, protección y desarrollo integral de los niños.

La conmemoración busca destacar la importancia del entorno familiar como base para el bienestar social y promover políticas de apoyo a las familias en todo el mundo.

Día Mundial de los Arrecifes

Esta jornada está dedicada a crear conciencia sobre la importancia de los arrecifes de coral, considerados uno de los ecosistemas más diversos y valiosos del planeta.

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La fecha impulsa acciones para proteger estos hábitats marinos frente a amenazas como el cambio climático, la contaminación y la sobrepesca.

Día Mundial de la Leche

Impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), este día destaca el valor nutricional de la leche y su contribución a la seguridad alimentaria mundial.

También reconoce el papel de millones de productores y trabajadores vinculados a la industria láctea.

Semana Internacional de los Museos

Durante estos días, instituciones culturales de distintos países desarrollan actividades educativas, exposiciones y programas especiales para acercar el patrimonio histórico y artístico a la población.

La iniciativa promueve el papel de los museos como espacios de aprendizaje, conservación e intercambio cultural.

Otras efemérides internacionales del 1 de junio

69: Estalla una guerra civil en el Imperio romano durante el llamado Año de los Cuatro Emperadores, conflicto que concluye con la victoria de Vespasiano.

1831: El explorador británico James Clark Ross localiza el Polo Norte Magnético.

1943: Aviones alemanes derriban el vuelo 777 de BOAC sobre el golfo de Vizcaya; entre las víctimas figura el actor Leslie Howard.

1945: Estados Unidos bombardea la ciudad japonesa de Osaka durante la Segunda Guerra Mundial.

1962: Manifestantes kurdos reclaman ante la ONU en Nueva York el reconocimiento de su derecho a la independencia.

1980: El empresario Ted Turner lanza CNN, la primera cadena de noticias con transmisión continua las 24 horas.

1990: El presidente estadounidense George H. W. Bush y el líder soviético Mijaíl Gorbachov acuerdan avanzar en la reducción de arsenales estratégicos.

1998: Se crea el Banco Central Europeo, institución encargada de la política monetaria de la Unión Europea.

2001: Una masacre en el Palacio Real de Nepal provoca la muerte de varios miembros de la familia real.

2009: Desaparece sobre el océano Atlántico el vuelo 447 de Air France con 228 personas a bordo.

Efemérides dominicanas del 1 de junio

1844: La Junta Gubernativa busca apoyo de Francia para consolidar la independencia nacional.

1861: Francisco del Rosario Sánchez inicia la resistencia contra la anexión a España.

1916: Desembarcan tropas estadounidenses en Montecristi y Puerto Plata.

1930: Ocurre uno de los primeros crímenes atribuidos al régimen trujillista.

1938: Se impulsa el proyecto continental para construir el Faro a Colón.

1945: Nace el Banco Agrícola e Hipotecario de la República Dominicana.

1961: Joaquín Balaguer anuncia oficialmente la muerte de Rafael Leónidas Trujillo.

1966: Balaguer gana las elecciones presidenciales tras la crisis política de 1965.

2006: La Romana alberga una cumbre regional sobre energía.

2010: Presentan cargos formales contra José Figueroa Agosto.

2014: Comienza el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

2018: Fallece Joseíto Mateo, ícono del merengue dominicano.

2023: República Dominicana y Guyana firman acuerdos de cooperación bilateral.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más