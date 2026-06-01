¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 01 de junio

Las efemérides del 1 de junio recuerdan conmemoraciones internacionales dedicadas a la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los vínculos familiares y la promoción de la alimentación. Además, la jornada está marcada por sucesos históricos que dejaron huella en distintos países y por acontecimientos relevantes en la historia de la República Dominicana.
¿Qué se celebra hoy en el mundo?
Día Mundial de las Madres y los Padres
Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, este día reconoce el papel fundamental que desempeñan las madres y los padres en la crianza, protección y desarrollo integral de los niños.
La conmemoración busca destacar la importancia del entorno familiar como base para el bienestar social y promover políticas de apoyo a las familias en todo el mundo.
Día Mundial de los Arrecifes
Esta jornada está dedicada a crear conciencia sobre la importancia de los arrecifes de coral, considerados uno de los ecosistemas más diversos y valiosos del planeta.
La fecha impulsa acciones para proteger estos hábitats marinos frente a amenazas como el cambio climático, la contaminación y la sobrepesca.
Día Mundial de la Leche
Impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), este día destaca el valor nutricional de la leche y su contribución a la seguridad alimentaria mundial.
También reconoce el papel de millones de productores y trabajadores vinculados a la industria láctea.
Semana Internacional de los Museos
Durante estos días, instituciones culturales de distintos países desarrollan actividades educativas, exposiciones y programas especiales para acercar el patrimonio histórico y artístico a la población.
La iniciativa promueve el papel de los museos como espacios de aprendizaje, conservación e intercambio cultural.
Otras efemérides internacionales del 1 de junio
69: Estalla una guerra civil en el Imperio romano durante el llamado Año de los Cuatro Emperadores, conflicto que concluye con la victoria de Vespasiano.
1831: El explorador británico James Clark Ross localiza el Polo Norte Magnético.
1943: Aviones alemanes derriban el vuelo 777 de BOAC sobre el golfo de Vizcaya; entre las víctimas figura el actor Leslie Howard.
1945: Estados Unidos bombardea la ciudad japonesa de Osaka durante la Segunda Guerra Mundial.
1962: Manifestantes kurdos reclaman ante la ONU en Nueva York el reconocimiento de su derecho a la independencia.
1980: El empresario Ted Turner lanza CNN, la primera cadena de noticias con transmisión continua las 24 horas.
1990: El presidente estadounidense George H. W. Bush y el líder soviético Mijaíl Gorbachov acuerdan avanzar en la reducción de arsenales estratégicos.
1998: Se crea el Banco Central Europeo, institución encargada de la política monetaria de la Unión Europea.
2001: Una masacre en el Palacio Real de Nepal provoca la muerte de varios miembros de la familia real.
2009: Desaparece sobre el océano Atlántico el vuelo 447 de Air France con 228 personas a bordo.
Efemérides dominicanas del 1 de junio
1844: La Junta Gubernativa busca apoyo de Francia para consolidar la independencia nacional.
1861: Francisco del Rosario Sánchez inicia la resistencia contra la anexión a España.
1916: Desembarcan tropas estadounidenses en Montecristi y Puerto Plata.
1930: Ocurre uno de los primeros crímenes atribuidos al régimen trujillista.
1938: Se impulsa el proyecto continental para construir el Faro a Colón.
1945: Nace el Banco Agrícola e Hipotecario de la República Dominicana.
1961: Joaquín Balaguer anuncia oficialmente la muerte de Rafael Leónidas Trujillo.
1966: Balaguer gana las elecciones presidenciales tras la crisis política de 1965.
2006: La Romana alberga una cumbre regional sobre energía.
2010: Presentan cargos formales contra José Figueroa Agosto.
2014: Comienza el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
2018: Fallece Joseíto Mateo, ícono del merengue dominicano.
2023: República Dominicana y Guyana firman acuerdos de cooperación bilateral.
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