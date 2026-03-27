¿Qué se celebra hoy? Efemérides del 27 de marzo del 2026

El 27 de marzo forma parte del calendario de efemérides con conmemoraciones culturales y científicas, junto a hechos históricos que abarcan desde avances tecnológicos hasta sucesos de impacto global.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Mundial del Teatro

Cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, una fecha impulsada por el Instituto Internacional del Teatro desde 1961 para resaltar la importancia de las artes escénicas en la sociedad.

Esta conmemoración busca destacar el teatro como una herramienta de expresión artística, reflexión social y construcción cultural, capaz de abordar temas políticos, históricos y humanos desde distintas perspectivas. A través de obras, festivales y presentaciones especiales, se promueve el acceso del público a las artes escénicas y se reconoce el trabajo de actores, directores, dramaturgos y técnicos.

Día Internacional del Enlace entre las Ciencias Médicas

También se conmemora el Día Internacional del Enlace entre las Ciencias Médicas, que destaca la importancia de la colaboración entre distintas disciplinas de la medicina para mejorar la investigación, el diagnóstico y los tratamientos.

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Esta fecha promueve el trabajo conjunto entre profesionales de la salud y el avance científico en beneficio de la población.

Otras efemérides internacionales del 27 de marzo

A lo largo de la historia, esta fecha también ha estado marcada por diversos acontecimientos relevantes:

1721: Francia y España firman una alianza para unir sus casas reales mediante matrimonios.

Francia y España firman una alianza para unir sus casas reales mediante matrimonios. 1802: Se firma la Paz de Amiens entre Francia e Inglaterra, con acuerdos territoriales que involucran a España.

Se firma la Paz de Amiens entre Francia e Inglaterra, con acuerdos territoriales que involucran a España. 1899: Guglielmo Marconi logra una transmisión inalámbrica entre Inglaterra y Francia, un avance clave en la historia de las telecomunicaciones.

Guglielmo Marconi logra una transmisión inalámbrica entre Inglaterra y Francia, un avance clave en la historia de las telecomunicaciones. 1934: El gobierno de España restablece la pena de muerte.

1964: Un potente terremoto en Alaska provoca un tsunami y deja cientos de víctimas.

Un potente terremoto en Alaska provoca un tsunami y deja cientos de víctimas. 1977: Ocurre el accidente aéreo de Tenerife, el más grave de la aviación, con 583 fallecidos.

1987: La banda U2 interpreta en vivo “Where the Streets Have No Name” en una azotea en Los Ángeles.

1989: Se anuncia en Estados Unidos un innovador trasplante combinado de páncreas y corazón.

Se anuncia en Estados Unidos un innovador trasplante combinado de páncreas y corazón. 2020: Se descubre el cometa NEOWISE, visible posteriormente desde la Tierra.

Se descubre el cometa NEOWISE, visible posteriormente desde la Tierra. 2022: Durante los Premios Óscar, el actor Will Smith abofetea al comediante Chris Rock en plena ceremonia, generando gran repercusión mediática.

Efemérides dominicanas del 27 de marzo

En República Dominicana, el 27 de marzo también registra acontecimientos históricos relevantes en los ámbitos político, cultural y social:

1495: Se libra la Batalla de La Vega Real, en la que las tropas españolas consolidan su dominio frente a los taínos.

1844: El general José María Imbert asume el mando de las tropas en Santiago para enfrentar la ofensiva haitiana liderada por Jean Louis Pierrot.

El general José María Imbert asume el mando de las tropas en Santiago para enfrentar la ofensiva haitiana liderada por Jean Louis Pierrot. 1848: Se crea el Seminario Conciliar Santo Tomás de Aquino, una de las primeras instituciones educativas del país.

1911: Entra en vigor una legislación que redefine las funciones de la Policía Nacional.

Entra en vigor una legislación que redefine las funciones de la Policía Nacional. 1924: Nace Johnny Abbes García, quien más adelante sería jefe del Servicio de Inteligencia Militar durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Nace Johnny Abbes García, quien más adelante sería jefe del Servicio de Inteligencia Militar durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. 1943: Se declara el Baluarte del Conde como lugar oficial para los restos de los Padres de la Patria.

1958: Se crean las provincias Valverde y María Trinidad Sánchez mediante ley.

Se crean las provincias Valverde y María Trinidad Sánchez mediante ley. 1963: El presidente Juan Bosch rechaza acusaciones de inclinación comunista, calificándolas como una conspiración.

El presidente Juan Bosch rechaza acusaciones de inclinación comunista, calificándolas como una conspiración. 2013: Se instituye el Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña mediante decreto presidencial.

2020: El Banco Central adopta medidas sanitarias frente al COVID-19, mientras fallece el merenguero típico Bartolo Alvarado “El Cieguito de Nagua”.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más