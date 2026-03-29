¿Qué se celebra hoy? Efemérides de hoy 29 de marzo

El 29 de marzo forma parte del calendario de efemérides con festividades vinculadas al arte, la tradición religiosa y hechos históricos que han dejado huella en distintos ámbitos de la sociedad.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Mundial del Piano

Cada 29 de marzo se celebra el Día Mundial del Piano, una fecha dedicada a este instrumento musical que ha sido fundamental en la historia de la música clásica y contemporánea.

La efeméride busca promover su aprendizaje, reconocer a pianistas y compositores, y acercar este instrumento al público mediante conciertos y actividades culturales.

Día del Cambio de Hora en Europa

En varios países europeos se realiza el cambio de hora, una medida orientada al aprovechamiento de la luz solar y al ahorro energético, ajustando los relojes según la temporada.

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Día Nacional de los Veteranos de la Guerra de Vietnam (Estados Unidos)

Estados Unidos conmemora el Día Nacional de los Veteranos de la Guerra de Vietnam, en honor a los soldados que participaron en este conflicto, reconociendo su servicio y sacrificio.

Domingo de Ramos

En el calendario cristiano, el Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, recordando la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

La fecha es celebrada con procesiones y actos litúrgicos en distintas partes del mundo.

Otras efemérides internacionales del 29 de marzo

A lo largo de la historia, esta fecha también ha estado marcada por diversos acontecimientos relevantes:

1461: Tiene lugar la Batalla de Towton en Inglaterra, una de las más sangrientas de la Guerra de las Dos Rosas.

Tiene lugar la Batalla de Towton en Inglaterra, una de las más sangrientas de la Guerra de las Dos Rosas. 1807: El astrónomo Heinrich Olbers descubre el asteroide Vesta.

El astrónomo Heinrich Olbers descubre el asteroide Vesta. 1830: El rey Fernando VII promulga la Pragmática Sanción, permitiendo que su hija Isabel II pudiera acceder al trono.

El rey Fernando VII promulga la Pragmática Sanción, permitiendo que su hija Isabel II pudiera acceder al trono. 1871: La reina Victoria inaugura el Royal Albert Hall en Londres.

1973: El último soldado de Estados Unidos abandona Vietnam tras el fin de la guerra.

El último soldado de Estados Unidos abandona Vietnam tras el fin de la guerra. 1974: La sonda Mariner 10 realiza su aproximación a Mercurio.

La sonda Mariner 10 realiza su aproximación a Mercurio. 1989: Se inaugura la pirámide del Museo del Louvre en París.

2010: Se producen los atentados del metro de Moscú, con decenas de víctimas.

Se producen los atentados del metro de Moscú, con decenas de víctimas. 2021: El buque Ever Given es reflotado tras bloquear el Canal de Suez durante varios días, afectando el comercio global.

Efemérides dominicanas del 29 de marzo

En República Dominicana, el 29 de marzo también registra acontecimientos históricos relevantes:

1818: Jean-Pierre Boyer es proclamado presidente vitalicio de Haití, en un contexto que impactaría posteriormente la parte oriental de la isla.

Jean-Pierre Boyer es proclamado presidente vitalicio de Haití, en un contexto que impactaría posteriormente la parte oriental de la isla. 1843: El general haitiano Henri Eienne Desgrotte asume como comandante de armas de Santo Domingo durante la ocupación haitiana.

El general haitiano Henri Eienne Desgrotte asume como comandante de armas de Santo Domingo durante la ocupación haitiana. 1938: El régimen de Rafael Leónidas Trujillo establece la circulación de nuevas monedas metálicas como parte de la modernización económica.

El régimen de Rafael Leónidas Trujillo establece la circulación de nuevas monedas metálicas como parte de la modernización económica. 1941: Se formaliza un acuerdo que designa al National City Bank como depositario de fondos del gobierno dominicano.

Se formaliza un acuerdo que designa al National City Bank como depositario de fondos del gobierno dominicano. 1942: El profesor Juan Bosch es elegido secretario general del Partido Revolucionario Dominicano durante su congreso en La Habana.

1947: Inicia la construcción del edificio La Voz Dominicana, símbolo del aparato mediático del régimen trujillista.

2008: Se inaugura el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), un moderno centro de salud en la región norte.

Se inaugura el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), un moderno centro de salud en la región norte. 2020: Estados Unidos notifica la suspensión de votaciones presenciales en su territorio para dominicanos debido al COVID-19.

Estados Unidos notifica la suspensión de votaciones presenciales en su territorio para dominicanos debido al COVID-19. 2021: El Banco Mundial proyecta un crecimiento económico de 5.5% para República Dominicana tras la crisis sanitaria.

El Banco Mundial proyecta un crecimiento económico de 5.5% para República Dominicana tras la crisis sanitaria. 2022: El Ministerio Público presenta acusación contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez por presuntas irregularidades.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más