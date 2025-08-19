El Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral (JCE) realizó este martes el acto de apertura de la propuesta económica (Sobre B) del oferente habilitado de la Licitación Pública Internacional JCE-CCC-LPI-2024-0001, destinada a la contratación de la empresa que se encargará de suplir los equipos, materiales y servicios para la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral.

En ese orden, el Comité indicó que mediante el acta número CCC-40-25 fue habilitado el consorcio EMDOC, único oferente para impresión de cédulas, el cual presentó a la JCE una oferta económica de RD$ 3,363,322,412.00 para suministro de los equipos, materiales y servicios para la impresión de la nueva cédula.

La entidad electoral añadió que evaluará la propuesta económica en proceso de licitación, cuyo monto supera la proyección inicial anunciada por la JCE, la cual fue de RD$ 2,081.6 millones, para una diferencia de RD$ 1,281,722,412‬.

El presupuesto global proyectado por la JCE sería unos RD$ 6,000 millones, de los que la entidad había estimado un monto de RD$ 2,081.6 millones para la contratación de la empresa encargada de proveer los equipos, materiales y servicios para la impresión del nuevo documento de identidad.

Además, el Comité indicó que se trata de un contrato de ejecución sucesiva, es decir, diseñado para desarrollarse por etapas a lo largo de un periodo determinado, lo que explicaría la diferencia entre los montos referidos.

Asimismo, dijo que EMDOC presentó su propuesta en base a ítems tasados dentro de las especificaciones técnicas del proyecto, el cual será revisado por el Comité.

El presidente de la Comisión, Luis Mora Guzmán destacó que en la sesión de hoy no hay adjudicación, sino que es un acto de apertura. En caso de proceder a una adjudicación se dará a conocer en los próximos días o semanas.

“Esta propuesta será examinada a detalle para validar su viabilidad y conveniencia a los intereses institucionales, y eso determinará su adjudicación o no”, expresó Mora Guzmán.

Por el momento, la empresa oferente deberá esperar la conclusión del análisis para conocer si su propuesta avanza hacia la adjudicación definitiva.

Respecto a la fianza de garantía de la oferta de Dominicana de Seguros, la JCE indicó que será de RD$ 38 millones en favor la entidad. Añadió que cualquier reclamación o cargo por esta fianza debe hacerse dentro de los 30 días anteriores a la fecha declarada ejecutada.

Se trata de un seguro adquirido por la entidad como garantía de seriedad de oferta para garantizar la seriedad de oferta del procedimiento de Licitación Pública Internacional, para suplir los equipos, materiales y servicios para la impresión de la nueva cedula de identidad.

El monto deberá ser depositado únicamente en la JCE por la Compañía Dominicana De Seguros, quien responderá en derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley.

Oferta económica de EMDOC

Cronograma de entrega

Fianza de garantía