Las lluvias seguirán afectado este viernes algunas provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advirtió de fuertes aguaceros y riesgos de inundaciones para el fin de semana, debido a la cercanía de un sistema frontal, una vaguada y la abundante humedad.

Para la mañana de este viernes se esperan aguaceros en localidades de Montecristi, La Altagracia, la zona costera del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, entre otras.

A partir del mediodía, la nubosidad se incrementará, así que durante la tarde las precipitaciones predominarán sobre Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde, intensificándose como aguaceros moderados a fuertes localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas nocturnas.

Provincias bajo alerta

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene los niveles de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, para La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y Puerto Plata.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El clima hoy de Santo Domingo

Distrito Nacional: chubascos matutinos aislados. En la tarde, nubes aisladas y caluroso.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con chubascos muy aislados. Luego, poco nuboso y caluroso.

Santo Domingo Este: chubascos matutinos aislados. En la tarde, poco nuboso y caluroso.

Santo Domingo Oeste: chubascos matutinos aislados. En la tarde, poco nuboso y caluroso.

Temperaturas mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más