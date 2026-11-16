El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) realizó la apertura y lectura de las propuestas técnicas y económicas de una licitación pública nacional por un monto aproximado de RD$1,251 millones, destinada a la adquisición de medicamentos e insumos médicos y sanitarios.

La compra tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de los hospitales públicos y la Red de Farmacias del Pueblo durante el período comprendido entre diciembre de 2026 y junio de 2027.

El proceso, identificado como PROMESE/CAL-CCC-LPN-2026-0017, abarca 384 renglones y contó con la participación de 57 oferentes, bajo los procedimientos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas núm. 47-25.

El director general de Promese/Cal, José Luis López Pérez, destacó la importancia de esta licitación para mantener la disponibilidad de medicamentos esenciales e insumos médicos en todo el territorio nacional.

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El funcionario explicó que la adquisición busca garantizar que la población dominicana, especialmente los sectores más vulnerables, tenga acceso oportuno a tratamientos y servicios de salud de calidad, tanto en los hospitales públicos como en las Farmacias del Pueblo.

Asimismo, López Pérez resaltó el compromiso de su gestión con la eficiencia administrativa, la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado, al tiempo que aseguró que la institución continúa fortaleciendo sus procesos de compra, almacenamiento y distribución.

La apertura de las ofertas se realizó bajo la supervisión de notarios públicos, con la participación de integrantes del Comité de Compras y Contrataciones de Promese/Cal y subdirectores de la institución.

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