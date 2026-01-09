La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, inauguró hoy la Fiscalía Comunitaria de Villa Hermosa, en La Romana, en el marco de una labor que dijo tiene como meta "impactar vidas de manera positiva, restaurar la paz social y ayudar a construir un sistema de justicia sólido".

“Nuestra meta es impactar vidas, es restaurar la paz, es ayudar a construir desde el sistema de justicia, desde un Ministerio Público centrado en la persona, una mejor República Dominicana y, en este caso, un municipio de Villa Hermosa mucho más seguro”, remarcó.

La fiscalía municipal de La Romana contará con modernas instalaciones y el personal necesario para ofrecer un servicio eficiente.

Albergará el despacho del Fiscalizador del Juzgado de Paz, la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.

La procuradora general valoró la mediación de conflictos como instrumento del mantenimiento de la tranquilidad y la paz en las comunidades: “Creemos mucho que la mediación en las comunidades lleva mucha tranquilidad y mucha paz”, dijo.

“La meta no es solo el expediente, es impactar vidas, es restaurar la paz, es ayudar a construir, desde un Ministerio Público centrado en la persona, una mejor República Dominicana”, reiteró.

Esta es la cuarta de las 24 fiscalías comunitarias que estableció como meta al iniciar su gestión. Las tres primeras se establecieron en Sosúa, Puerto Plata; en La Guáyiga, Santo Domingo, y en Bajos de Haina, San Cristóbal.

La procuradora estuvo en la actividad junto a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y la gobernadora provincial de La Romana, Ivelisse Mercedes Méndez. También, el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante General de la Armada; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y el mayor general Ramon Antonio Guzman Peralta, director de la Policía Nacional.

Asimismo, los procuradores Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; Osvaldo Bonilla, director de Relaciones de Cooperación Jurídica Internacional y Extradiciones del Ministerio Público; de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Eudice Fernández; José Aníbal Carela, titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), y la fiscal Olga Diná, directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.

