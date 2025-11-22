Una jueza de un tribunal de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado de matar la madrugada del pasado lunes con un arma blanca a una mujer y a su hija adolescente, luego de que ingresara a su vivienda a robar.

Se trata de José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, quien fue enviado a prisión al establecerse con diferentes evidencias su vinculación con la muerte de la mujer de 42 años y una hija adolescente de 16 años, además de causarle graves heridas a una niña de 7 años, también hija de la fallecida.

El imputado atacó a las víctimas a machetazos.

Según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía de Santo Domingo Este, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado lunes en la residencia de las víctimas, en un edificio del sector Brisas del Este, municipio Santo Domingo Este.

La instancia estableció que el agresor penetró con la intención de robar a la habitación donde las víctimas dormían, y, sin mediar palabras, Montero Encarnación las agredió con el arma blanca.

El fiscal Tito Oseas González, del Departamento de Litigación Inicial de la Fiscalía de Santo Domingo Este, presentó diferentes evidencias ante la jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, quien dispuso la prisión preventiva al imputado y ordenó su cumplimiento en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El Ministerio Público ha asignado provisionalmente a los hechos la violación a los artículos 295, 304 y 379 del Código Penal dominicano, así como el artículo 396, de la Ley 136- 36, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

