Cuatro ciudadanos colombianos deberán cumplir prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones sobre una serie de presuntos asaltos registrados en zonas comerciales y residenciales del Distrito Nacional.

Los imputados son Fabio Nelson Herrera Bedoya, Carlos Andrés López Usuga, Víctor Alfonzo Salamanca Cruz y Diego Alexander Cetina Liberato, señalados por las autoridades por su supuesta vinculación con hechos ocurridos los días 24 y 25 de octubre.

De los episodios que forma parte de la investigación está el ocurrido en la plaza Acrópolis, en el establecimiento Auto Shine. Allí, un ciudadano neerlandés habría sido amenazado con un arma de fuego por individuos que intentaron quitarle un reloj. La víctima se resistió al ataque y el incidente quedó captado por cámaras de seguridad.

Al día siguiente se reportó otro hecho en Naco. En esa ocasión, un hombre fue despojado de un reloj Rolex Daytona de oro rosado y 1,500 dólares en efectivo, según las informaciones sobre el expediente.

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Las pesquisas policiales incluyeron el análisis de imágenes de vigilancia y el seguimiento de varios vehículos que presuntamente fueron utilizados durante los desplazamientos de los sospechosos.

En los operativos realizados para localizar a los investigados, las autoridades ocuparon una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, municiones, teléfonos celulares, una motocicleta y dos vehículos. También figura entre las evidencias un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro de 18 quilates.

El proceso judicial sufrió varios aplazamientos antes de que se conociera la medida de coerción. Entre las dificultades estuvo la necesidad de disponer de un intérprete para una de las víctimas, de nacionalidad neerlandesa, que no habla español.

Con la imposición de la prisión preventiva, los cuatro extranjeros permanecerán privados de libertad mientras continúa el proceso por los hechos que se les atribuyen.

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