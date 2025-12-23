La jueza del Departamento de Atención Permanente del Departamento Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, decidió imponer un mes de prisión preventiva a cuatro jóvenes que son investigados por su presunta participación en un acto de “vandalización” contra un destacamento de la Policía Nacional, en el distrito municipal de la comunidad El Limón, municipio Villa González.

Los jóvenes enviados a prisión preventiva son Bartolo Santos Salas, Juan Danilo Santos Álvarez, Aneudy Jiménez Suero y José Ramón Toribio Álvarez, quienes son señalados por el Ministerio Público como responsables de asociación de malhechores y de provocar la destrucción de bienes del Estado.

Los prevenidos son investigados por los hechos violentos ocurridos el pasado 7 de diciembre de 2025, durante una protesta por la muerte del joven Miguel Ángel Santos, quien habría sido atropellado por un vehículo de una patrulla de la Policía Nacional.

Las manifestaciones derivaron en daños a las instalaciones del destacamento policial de esa localidad, al cual lanzaron piedras y escombros, según han afirmado las autoridades locales.

Los cuatro jóvenes imputados por haber tirado piedras al cuartel cumplirían la prisión en el Centro Penitenciario Rafey-Hombre. La medida se revisaría el 23 de enero, según notificó este martes el Ministerio Público.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más