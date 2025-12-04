Un tribunal de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes impuso tres meses de prisión preventiva a un menor de 15 años, investigado por la muerte de un compañero de clases de 14 años.

El hecho ocurrió en el Politécnico Simón Luciano Antonio Castillo, ubicado en el barrio La Parada 7, en el distrito municipal Santiago.

Según explicó el abogado querellante y representante de la parte civil, Jordi Veras, el tribunal calificó el caso como homicidio voluntario y ordenó que el adolescente sea recluido en el Centro Correccional de Bella Vista, en Santiago. La medida será revisada el 27 de marzo de 2026.

El joven fallecido fue identificado por las autoridades como Noelvy Jeremías Cabrera Rubiera, de 14 años, quien habría sido atacado con un arma blanca (cuchillo) por su compañero, en las inmediaciones del plantel escolar.

Versiones vinculadas al caso establecen que la situación que derivó en la muerte del adolescente se habría originado por conflictos previos entre ambos estudiantes, iniciados dentro del recinto educativo.

También se ha relacionado al joven imputado con una banda conocida como Los 18, la cual se presume ha tenido incidencia en la escuela Simón Luciano Antonio Castillo.

