El Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Elías Piña impuso 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Yunior Mena Vicente, imputado por el Ministerio Público de pertenecer a una estructura criminal vinculada a diversos delitos, incluyendo múltiples homicidios ocurridos en esa provincia.

La decisión fue adoptada por el juez Luis Martes Leonardo, quien acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público, representado en audiencia por el fiscalizador Sócrates David Ogando. El tribunal consideró que el imputado no cuenta con los arraigos suficientes para enfrentar el proceso en libertad.

Asimismo, el magistrado declaró complejo el caso, tomando en cuenta la cantidad de hechos investigados, el número de víctimas, la participación de varios imputados y los indicios de actuación de una organización criminal estructurada.

Por disposición del tribunal, el imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, mientras el Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones del caso.

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De acuerdo con la imputación presentada por el órgano acusador, Mena Vicente formaba parte de una estructura delictiva que presuntamente era encabezada por el hoy fallecido Ranyer Encarnación Vicente.

Según las investigaciones, el imputado habría participado junto a otros integrantes del grupo en la comisión de varios hechos criminales registrados en la provincia de Elías Piña.

El Ministerio Público atribuye a Mena Vicente participación activa en al menos cinco homicidios y una tentativa de homicidio que posteriormente derivó en la muerte de la víctima. Los hechos investigados ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2025, así como en febrero, marzo y mayo de 2026, principalmente en los municipios de Juan Santiago y Hondo Valle.

Las autoridades sostienen que para la comisión de estos hechos el imputado habría actuado en asociación con Jhon Michel Lara Bocio, alias “el Gordo”; Eromartes Medina Díaz, conocido como “Erodis Marte”; y Adrián Sánchez, alias “Buzo”, quienes guardan prisión preventiva por su presunta vinculación con la misma estructura.

La acusación provisional establece que Mena Vicente habría violado los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, relativos a la asociación de malhechores, así como los artículos 295, 296, 297, 298 y 302, que sancionan el homicidio. También se le imputa la presunta infracción de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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