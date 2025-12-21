El presidente de la República, Luis Abinader, estuvo al frente de una agenda de actividades en Santiago, que incluyó un compartir navideño e inauguraciones de obras de la administración estatal y del sector privado.

La programación de actividades oficiales de este domingo empezó con su participación en un aguinaldo navideño con los vecinos de la urbanización La Trinitaria, en Santiago, donde está ubicada la Casa Presidencial del Gobierno, ocasión en la que el presidente destacó la importancia de compartir en la época de Navidad.

La agenda continuó con la inauguración del centro de salud de administración privada Hospital de Especialidades y Medicina Avanzada (HEMA), ubicado en la autopista Duarte, en el municipio Puñal, al este del centro urbano de Santiago.

Se trata de un nuevo nosocomio privado, que se empezó a levantar en 2020 y que ha sido terminado con una inversión de US$100 millones, según datos de los inversionistas, empresarios y profesionales de la medicina.

El HEMA contará con 179 camas para internamientos, 80 consultorios y será una plaza para 1,100 empleos, indicaron los promotores de la obra.

En su agenda, el presidente Luis Abinader entregó 180 apartamentos del “Plan Mi Vivienda”, en el distrito municipal Hato del Yaque, a familias que residían en las orillas del arroyo Gurabo, de donde fueron desalojadas para dar paso al saneamiento de la zona.

En esta jurisdicción, el mandatario además dejó inaugurada la Escuela Básica Hato del Yaque, con espacio para 650 matriculados.

El presidente Abinader entregó los trabajos de reconstrucción de las carreteras Santiago–San José de las Matas, San José de las Matas–Pedregal–Los Montones–Guázuma–Aguas Calientes, así como otras vías de las comunidades de la sierra.

