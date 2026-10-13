El presidente Luis Abinader arribó este martes a Praga, capital de la República Checa, donde participará en la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000, que tendrá lugar en el Prague Congress Center.

La agenda contempla una reunión con Jakub Klepal, director ejecutivo del Forum 2000, seguida de un diálogo global con Carl Gershman, presidente fundador de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, y Benedetta Berti, secretaria general de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Al concluir su participación, el mandatario retornará a Roma, donde continuará su agenda oficial, donde sostendrá reuniones con autoridades italianas y del Vaticano.

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