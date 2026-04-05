El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó a los periodistas dominicanos con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Periodista, destacando la importancia de su labor para la democracia, la transparencia y el acceso a la información.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario reconoció el trabajo que realizan los profesionales de la comunicación en la República Dominicana, resaltando su compromiso con la verdad y su aporte al fortalecimiento institucional del país.
El jefe de Estado valoró el papel del periodismo como una herramienta fundamental para mantener informada a la ciudadanía, promover la participación democrática y contribuir a la rendición de cuentas en la gestión pública.
Asimismo, Abinader felicitó a los periodistas en su día y reiteró su reconocimiento a la labor que realizan en beneficio de la sociedad dominicana y el desarrollo democrático del país.
Compartir esta nota