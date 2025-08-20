Una masa de polvo del Sahara y el paso de la onda tropical 28 condicionarán el tiempo en República Dominicana durante las próximas 24 horas.

Hoy la onda tropical 28 transita por aguas del Mar Caribe mientras se acerca la nube sahariana 15, escenario que elevará el calor y favorecerá alergias respiratorias, según informó el meteorólogo Jean Suriel, en su cuenta de X.

La combinación de humedad marina y remanentes de la cola del Huracán Erín podría generar aguaceros aislados en el sur, sureste, norte, noroeste y Cordillera Central.

No obstante, la producción de lluvias estaría limitada por el influjo del polvo sahariano.

Mañana jueves, las partículas saharianas dominarán el territorio nacional, con cielo brumoso, temperaturas más altas y mayor incidencia de procesos alérgicos.

El viernes persistirá la nube africana, aunque no se descartan lluvias moderadas en el Cibao.

El sábado se acercará al noreste del Caribe un disturbio atmosférico que, junto al tránsito de la onda tropical 29, incrementará los aguaceros.

Entre domingo y lunes se mantendrían períodos lluviosos por la interacción de estos factores, con potencial de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Podrían presentarse inundaciones repentinas en zonas vulnerables ante aguaceros locales intensos.

