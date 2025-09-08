La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, activó un operativo de búsqueda y captura contra Henry Rafael Torres Rosario, de 26 años, acusado de ultimar a su pareja sentimental, Anllelina, una joven haitiana de 22 años, en un hecho ocurrido la tarde del sábado 6 de septiembre en el sector San Isidro.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen se registró en la vivienda que ambos compartían en la calle El Bron, donde la víctima fue atacada con un arma blanca. Gravemente herida, fue trasladada al hospital militar Dr. Ramón de Lara, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Los reportes indican que la tragedia se desencadenó tras una acalorada discusión entre la pareja. El cuerpo de la joven fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

La Policía Nacional exhortó a Torres Rosario a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante la justicia y reafirmó su compromiso de continuar trabajando en la persecución del delito y la protección de la ciudadanía.

