La Policía Nacional registró 406 entregas voluntarias de personas vinculadas a diferentes hechos delictivos durante los primeros tres meses de gestión del mayor general Ernesto Rodríguez García, período comprendido entre el 17 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.

De acuerdo con las estadísticas institucionales, octubre fue el mes con mayor cantidad de entregas, al acumular 209 casos, equivalentes al 51.5 % del total.

En septiembre se contabilizaron 122 entregas, mientras que entre el 17 y el 30 de agosto se registraron 31. En tanto, durante el período del 5 al 15 de noviembre, la institución reportó otras 44.

Entre las principales tipificaciones delictivas figuran los delitos contra la propiedad, con 114 casos (28.1 %); homicidios, con 89 (21.9 %); agresión física, con 54 (13.3 %), y heridas por armas de fuego, con 51 (12.6 %).

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Asimismo, se registraron 24 casos de intento de homicidio, equivalentes al 6 % de las entregas.

Los 74 casos restantes, que representan el 18.1 % del total, corresponden a otras 12 tipificaciones delictivas.

Las cifras forman parte de las estadísticas de seguimiento a la actividad delictiva que maneja la Policía Nacional durante la actual gestión.

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