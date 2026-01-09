La Policía Nacional informó este viernes de que activó la búsqueda de Juan Carlos Contreras, alias "Cabeza", acusado de realizar varios disparos contra la vivienda de su expareja sentimental el pasado miércoles el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.

Durante el incidente resultó con una leve laceración en la espalda el actual esposo de la mujer, de 28 años, producto de un proyectil.

La residencia de la víctima de 31 años, fue atacada cuando el agresor llegó al lugar a bordo de una motocicleta, acompañado de otro hombre que, según las investigaciones, habría intentado disuadirlo, precisó la Policía Nacional en un comunicado.

Los nombres de la víctima y de su pareja se omiten para proteger sus identidades.

No obstante, imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran al sospechoso cruzar la calle y dirigirse directamente hacia la vivienda para cometer el ataque.

El caso es investigado por agentes de la Subdirección Central de Investigación (Dicrim), quienes exhortaron a Juan Carlos Contreras a entregarse por la vía que considere pertinente.

En la escena, la Policía Científica colectó un casquillo calibre .40, mientras que otro casquillo calibre 9 milímetros fue recibido mediante entrega voluntaria como parte de las evidencias del proceso.

