La Policía Nacional informó la entrega voluntaria de Francis Mishael Laureano Marte, señalado como presunto integrante de una estructura cibercriminal dedicada a cometer delitos tecnológicos contra entidades financieras nacionales e internacionales.

De acuerdo con las autoridades, Laureano Marte se presentó la noche del jueves en la sede policial acompañado de sus abogados Franklin Monegro y Ana Natacha Díaz, siendo recibido por el vocero de la institución, el coronel Diego Pesqueira, quien garantizó el respeto a sus derechos fundamentales y el debido proceso.

La investigación indica que la supuesta red operaba mediante la creación de perfiles fraudulentos, la usurpación de identidad de clientes, el reclutamiento de beneficiarios o “mulas”, así como transferencias ilícitas y obtención ilegal de fondos.

Mientras tanto, la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat) mantiene activa la búsqueda y captura de otros cuatro hombres y una mujer vinculados al caso. Los perseguidos fueron identificados como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, Fidel Amin Llano Bautista, Juan Antonio Ureña Geraldo y Keyssi Stef Camacho Franco.

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La Policía Nacional exhortó a los implicados a entregarse por la vía correspondiente y pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información que facilite su localización.

Las autoridades indicaron que Laureano Marte será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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