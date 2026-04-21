La Policía Nacional, a través de su Dirección Regional Cibao Central en Santiago, reiteró este martes el llamado a que se entregue Giovanny de Jesús Met Cruz, conocido como “Macho”, quien es buscado de manera activa mediante una orden de arresto por su presunta vinculación con un hecho violento que terminó con la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada.

La información fue ofrecida por la vocera regional de la institución, Fiordaliza Popa Arias, quien sostuvo que el sospechoso es señalado como presunto autor del homicidio, en circunstancias que —según indicó— habrían ocurrido “en compañía de una turba de motoristas”.

“Queremos reiterar el llamado de entrega por la vía que le entienda pertinente (…) y responda por el hecho que se le imputa”, expresó Popa Arias al referirse a la búsqueda del señalado.

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La vocera agregó que la Policía Nacional trabaja de manera conjunta con el Ministerio Público para dar con el paradero de Met Cruz y que las autoridades continúan tras su localización “hasta dar con su paradero”.

Asimismo, la institución afirmó que el caso ha generado consternación y manifestó una condena categórica de lo ocurrido, al tiempo que insistió en que el requerido se presente ante las autoridades “por la vía que él entienda pertinente” para responder ante la justicia.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más