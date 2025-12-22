La Policía Nacional en Santiago notificó sobre la muerte de un ciudadano, identificado por las autoridades como El Feo o El Morfeo, quien habría resultado herido de bala en un presunto enfrentamiento con patrulleros de la institución.

Según las autoridades policiales, el ciudadano habría protagonizado un tiroteo en el cual habría herido de bala a cuatro personas, en un hecho ocurrido en el sector La Otra Banda de esta ciudad, el 21 de diciembre de 2025.

Un reporte de la Policía sobre lo ocurrido da cuenta de que una patrulla de labores preventivas se presentó al lugar del tiroteo y fue atacada por el individuo, quien posteriormente falleció tras enfrentar a los patrulleros con una pistola y disparar contra los agentes actuantes.

“Ante la agresión, los miembros policiales se vieron en la obligación de repeler el ataque, resultando herido mortalmente el agresor, mientras que su acompañante también resultó lesionado”, resalta la nota oficial de la Policía en relación con el hecho.

Las personas heridas fueron trasladadas a un centro de salud de esta ciudad, donde reciben atenciones médicas. En tanto, la Policía reportó que en la escena del tiroteo fueron colectadas como evidencias una pistola marca Glock, serie No. BFF745, calibre 9 mm, la cual era portada sin ningún tipo de documentación y utilizada para cometer el hecho, así como varios casquillos de distintos calibres.

Las autoridades aseguran que el fallecido, junto a otro ciudadano identificado como Noelfy Valdez, alias El Pollo, quien resultó herido, eran buscados por su presunta vinculación en el homicidio de un ciudadano haitiano ocurrido en el mes de abril de 2025, en el sector La Otra Banda.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más