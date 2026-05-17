La Policía Nacional informó la localización sana y salva de un adolescente de 13 años que había sido reportado como desaparecido por sus familiares en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
Presentación de la denuncia
La denuncia fue presentada por la madre del menor, quien explicó que el adolescente salió de su vivienda la tarde del 15 de mayo, dejando una nota en la que indicaba que regresaría más tarde.
Tras realizar labores de inteligencia y revisar cámaras de vigilancia, agentes de la División de Investigación lograron ubicar al menor la noche del 16 de mayo en el sector El Distrito, en Haina.
Investigación
De acuerdo con las investigaciones, el adolescente explicó que había salido hacia una cancha y posteriormente se trasladó a la casa de familiares de un amigo.
Luego de ser localizado, el menor fue entregado a sus familiares en buen estado de salud.
La Policía Nacional indicó que el caso fue resuelto de manera satisfactoria.
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