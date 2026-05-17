La Policía Nacional informó la localización sana y salva de un adolescente de 13 años que había sido reportado como desaparecido por sus familiares en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

Presentación de la denuncia

La denuncia fue presentada por la madre del menor, quien explicó que el adolescente salió de su vivienda la tarde del 15 de mayo, dejando una nota en la que indicaba que regresaría más tarde.

Tras realizar labores de inteligencia y revisar cámaras de vigilancia, agentes de la División de Investigación lograron ubicar al menor la noche del 16 de mayo en el sector El Distrito, en Haina.

Investigación

De acuerdo con las investigaciones, el adolescente explicó que había salido hacia una cancha y posteriormente se trasladó a la casa de familiares de un amigo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Luego de ser localizado, el menor fue entregado a sus familiares en buen estado de salud.

La Policía Nacional indicó que el caso fue resuelto de manera satisfactoria.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más