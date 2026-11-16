La Policía Nacional investiga las circunstancias en que un cabo de la institución murió y otro hombre resultó herido de bala durante un incidente ocurrido la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el sector Villa La Fe, de Verón, provincia La Altagracia.

El agente fallecido fue identificado como Wilkin Belén, quien estaba adscrito al Departamento de la Policía en Verón. Mientras que el herido es Miguel Luciano, quien presenta impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y recibe atenciones médicas en un centro de salud privado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía, el hecho ocurrió en un colmado donde ambos hombres habrían sostenido una discusión que posteriormente derivó en una riña.

La institución indicó que, tras el altercado, Luciano se retiró del establecimiento y regresó momentos después con un arma de fuego, con la que presuntamente disparó contra el cabo. El agente habría repelido la agresión.

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La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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