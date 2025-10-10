Policía identifica y busca a presunto estafador de vehículos en Santiago

La Policía Nacional identificó a Aneudy Rafael Céspedes Ovalles, de 28 años, como presunto autor de estafas y sustracción de vehículos.

El Departamento de Investigación de Vehículos Robados y el Ministerio Público coordinaron la investigación que permitió recuperar 13 automóviles.

Céspedes Ovalles, actualmente prófugo, recibía presuntamente vehículos para venta y no entregaba el pago ni devolvía los automóviles a sus propietarios.

La operación se realizaba bajo la fachada de una agencia de vehículos en la avenida Presidente Vásquez, municipio de Tamboril, cerrada y sin operaciones.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre otros casos vinculados y exhortan al prófugo a entregarse por la vía que considere pertinente.

Según la Policia Nacional, los vehículos recuperados fueron devueltos a sus legítimos dueños, quienes agradecieron la pronta actuación policial.

