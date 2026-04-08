Miembros de la Policía Nacional frustraron un intento de rapto tras una persecución realizada en la avenida Yapur Dumit, luego de una alerta emitida por ciudadanos que presenciaron el hecho.

El operativo fue ejecutado por agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, en conjunto con unidades preventivas del destacamento del sector Mari López.

Según el informe preliminar, varios individuos habrían introducido por la fuerza a un hombre en un vehículo color gris, situación que fue reportada de inmediato por personas en la zona.

A partir de la denuncia, los agentes iniciaron una persecución que permitió interceptar el automóvil y detener a cuatro personas vinculadas al hecho. En el interior del vehículo fue localizada la víctima, quien manifestó que fue obligada a subir en contra de su voluntad por una presunta deuda económica.

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Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fines de investigación y sometimiento a la justicia.

Las autoridades indicaron que los nombres de los implicados no han sido divulgados debido a que el caso se encuentra en proceso investigativo.

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