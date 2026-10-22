La Policía Nacional ejecutó 483 órdenes de arresto por casos de violencia de género e intrafamiliar entre el 25 de septiembre y el 18 de octubre de 2026, como resultado de las labores de investigación y coordinación con el Ministerio Público en distintas jurisdicciones del territorio nacional.

La información fue ofrecida este jueves por la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), que destacó los resultados de las acciones operativas dirigidas al cumplimiento de los mandamientos judiciales relacionados con estos casos.

De acuerdo con el balance estadístico presentado por la institución, durante el período fueron recibidas 193 órdenes de arresto y ejecutadas 483. Esta última cifra equivale al 250 % de las órdenes recibidas en esas fechas, debido a que también se incluyeron mandamientos pendientes de períodos anteriores.

Entre las demarcaciones que registraron la mayor cantidad de órdenes ejecutadas figuran las fiscalías de Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís, con 30 cada una, seguidas de Mao, provincia Valverde, con 29.

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Asimismo, en Baní y María Trinidad Sánchez se ejecutaron 28 órdenes en cada demarcación, mientras que en San Pedro de Macorís se reportaron 24 y en Barahona, 21.

El informe también registra 19 ejecuciones en Higüey, 18 en La Romana, 17 en Cotuí y Alma Rosa, 15 en Monte Plata, 14 en Verón y 13 en La Vega.

La Policía Nacional explicó que estos resultados son producto del trabajo conjunto de las dependencias investigativas y las fiscalías, en coordinación con el Ministerio Público, para dar cumplimiento a las órdenes judiciales y avanzar en los procesos de investigación penal.

La institución indicó que mantiene las labores de investigación y ejecución de órdenes de arresto en las diferentes demarcaciones del país, con el propósito de poner a disposición de las autoridades competentes a las personas requeridas por la justicia y garantizar el cumplimiento de la ley.

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