Agentes de la Policía Nacional apresaron en flagrante delito a dos hombres, uno de ellos identificado como Joel David Ambrosio De los Santos y otro aún en proceso de identificación, tras despojar a un ciudadano de su motocicleta, celulares y otras pertenencias, en un hecho ocurrido en el sector Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

De acuerdo con el informe policial, la intervención de los agentes permitió perseguir y capturar a los presuntos responsables, logrando recuperar tres celulares, una motocicleta marca Loncin, modelo X-Spedd 150, así como la cartera de la víctima.

En otro hecho, una patrulla que realizaba labores de prevención en el barrio La Javilla sorprendió a un individuo en posesión de un espejo retrovisor de un vehículo Honda CR-V, color gris, el cual había sido violentado momentos antes.

El detenido fue identificado como Wilver Ernesto Ramírez, apresado también durante el delito.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, como parte de los operativos preventivos desplegados en la zona, la Policía Nacional detuvo a varias personas para fines de investigación y retuvo diversas motocicletas por carecer de la documentación correspondiente.

La Policía Nacional reiteró que mantiene los patrullajes y acciones preventivas en el municipio Santo Domingo Norte, con el objetivo de prevenir el delito y ofrecer una respuesta inmediata a la ciudadanía ante cualquier hecho delictivo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más