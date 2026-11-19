La Policía Nacional informó que desmanteló varios puntos de venta y distribución de drogas y decomisó nueve máquinas tragamonedas durante operativos realizados en distintos sectores de Santo Domingo Norte.
Las intervenciones estuvieron a cargo de agentes de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), quienes decomisaron sustancias controladas y otros objetos en los sectores La Nueva Barquita, Nueva Jerusalén y Sabana Perdida.
En La Nueva Barquita, Villa Mella, los agentes incautaron porciones de presunta cocaína y marihuana durante una intervención contra puntos de distribución de drogas.
Mientras que en Nueva Jerusalén fue incautada una mochila que contenía porciones de presunta marihuana, varios pasamontañas, un teléfono celular y dinero en efectivo.
De acuerdo con la institución, varias personas escaparon al percatarse de la presencia policial. Las autoridades mantienen las labores de identificación y localización para ponerlas a disposición de la justicia.
En otro operativo, realizado en Sabana Perdida, los agentes retuvieron nueve máquinas tragamonedas que, según la Policía, estaban instaladas de manera clandestina, en violación de las disposiciones legales que regulan esta actividad.
La Policía Nacional indicó que las evidencias decomisadas serán remitidas a los organismos correspondientes para los procedimientos legales.
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