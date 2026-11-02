La Policía Nacional busca a una mujer de nacionalidad haitiana, identificada como Kasossétrie Jean, de 23 años, señalada como presunta responsable de la muerte de su compatriota Reflor Aurlus, de 24 años, durante una riña ocurrida en el sector Mendoza, municipio Santo Domingo Este.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la tarde del domingo 1 de noviembre, en la calle Orlando Martínez, específicamente en el callejón Los Come Sebo, donde ambas mujeres sostuvieron una discusión que posteriormente derivó en una confrontación física.

La víctima recibió una herida de arma blanca en la pierna derecha, que le provocó una hemorragia considerable. Fue trasladada al Hospital de El Almirante, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

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El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó que el hecho se produjo durante un conflicto entre ambas mujeres y explicó que los organismos investigativos continúan las pesquisas para localizar a la señalada.

La Dirección Central de Investigación (Dicrim), a través de su División de Investigación de Homicidios, mantiene las labores de búsqueda para apresar a Kasossétrie Jean y ponerla a disposición del Ministerio Público.

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