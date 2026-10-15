Policía apresa en Villa Vásquez a hombre buscado por doble homicidio en Santo Domingo

La Policía Nacional informó que apresó en el municipio de Villa Vásquez, Montecristi, a Kendal Mercedes, de 34 años, quien era buscado mediante orden judicial por su presunta vinculación con un doble homicidio ocurrido en Santo Domingo.

De acuerdo con la institución, Mercedes tenía en su contra la orden de arresto número 10430-MB-2016, relacionada con las muertes de Wander Alexander Cabrera Rojas y Víctor Manuel Santana, alias “Vitico”.

El arresto fue ejecutado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) en el centro de Villa Vásquez, en cumplimiento de la orden emitida por la jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, a solicitud del Ministerio Público.

La Policía indicó que Mercedes será trasladado a la Subdirección Regional de Investigación de Santo Domingo Oeste, donde quedará a disposición de las autoridades correspondientes para los procedimientos legales.

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Las circunstancias del doble homicidio permanecen bajo investigación y corresponderá a las autoridades judiciales determinar la eventual responsabilidad penal del detenido.

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