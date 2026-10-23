Agentes de la Policía Nacional apresaron en flagrante delito a un hombre al que decomisaron varios artículos presuntamente sustraídos momentos antes de una vivienda habitada en esta ciudad.
El detenido fue identificado como Kendry Noel Florian, alias “VIP”, quien fue interceptado en el sector Balaguer mientras llevaba una mochila con diversos objetos, entre ellos una computadora portátil (laptop), una calculadora, auriculares, un pasaporte, tarjetas bancarias, cremas, una zapatilla, una gorra, camisetas y varios pantalones.
De acuerdo con las informaciones preliminares, las pertenencias incautadas son propiedad de una persona que habría denunciado el hecho.
El detenido y los artículos recuperados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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