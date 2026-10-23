Agentes de la Policía Nacional apresaron en flagrante delito a un hombre al que decomisaron varios artículos presuntamente sustraídos momentos antes de una vivienda habitada en esta ciudad.

El detenido fue identificado como Kendry Noel Florian, alias “VIP”, quien fue interceptado en el sector Balaguer mientras llevaba una mochila con diversos objetos, entre ellos una computadora portátil (laptop), una calculadora, auriculares, un pasaporte, tarjetas bancarias, cremas, una zapatilla, una gorra, camisetas y varios pantalones.

De acuerdo con las informaciones preliminares, las pertenencias incautadas son propiedad de una persona que habría denunciado el hecho.

El detenido y los artículos recuperados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más