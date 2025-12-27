El vocero de la institución, Diego Pesqueira, aseguró que, si se logra obtener la orden de arresto el autor será detenido y sometido a la Justicia en las próximas horas.Reiteró que la Policía lamenta la muerte de Perla Jokasta Santos Pacheco, quien viajaba en la parte trasera de una motocicleta la noche del 25 de diciembre.

"Lamentamos profundamente que esta jovencita de apenas 19 años haya resultado fallecida", dijo, y añadió que las investigaciones están "bien avanzadas" y que se da seguimiento al presunto autor del disparo.

Los peritos levantaron en la escena un casquillo calibre 45, que actualmente está en la unidad balística de la Policía para realizar comparaciones.

Según el reporte, la joven se desplazaba junto a dos personas: el conductor, identificado como Marlin Rodríguez Jiménez Braya, de 21 años, y otra mujer cuya identidad se reserva por recomendación del Ministerio Público (MP).

La Policía pidió reservas sobre otros datos y aseguró que no puede adelantar detalles que puedan entorpecer el proceso de investigación.

Por otro lado, Pesqueira confirmó que se investigan disturbios en el 'teteo' de San Pedro de Macorís que dejaron dos personas fallecidas tras recibir disparos.

Se indicó que las autoridades están reuniendo información en el lugar para identificar a las víctimas mortales y a las que resultaron heridas.