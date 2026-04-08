El Poder Judicial informó la suspensión de las labores jurisdiccionales y administrativas presenciales para este miércoles 8 de abril en los Departamentos Judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo, como medida preventiva ante las condiciones climáticas que afectan el país.
Audiencias presenciales serán reprogramadas
La institución indicó que las audiencias presenciales serán reprogramadas por los tribunales conforme a las reglas de cada materia, mientras que las audiencias virtuales continuarán realizándose sin cambios.
Asimismo, garantizó el acceso a trámites y consultas a través del portal digital Justicia.gob.do, a fin de mantener la continuidad de los servicios.
Departamentos judiciales
En los demás departamentos judiciales, el servicio se ofrecerá de manera regular, tanto en modalidad presencial como virtual.
El Poder Judicial exhortó a jueces y juezas a tomar en cuenta posibles incidentes relacionados con traslados de abogados y abogadas, debido a las condiciones del clima.
Oficinas de Atención Permanente
De igual forma, informó que las Oficinas de Atención Permanente continuarán operando junto a sus áreas de apoyo, para atender asuntos urgentes y remitirlos a los tribunales correspondientes.
Teletrabajo
La institución precisó que el personal habilitado para teletrabajo seguirá desempeñando sus funciones con normalidad, garantizando la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.
La disposición, adoptada por el Consejo del Poder Judicial, también aplica para el Registro Inmobiliario y la Escuela Nacional de la Judicatura.
Compartir esta nota