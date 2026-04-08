El Poder Judicial informó la suspensión de las labores jurisdiccionales y administrativas presenciales para este miércoles 8 de abril en los Departamentos Judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo, como medida preventiva ante las condiciones climáticas que afectan el país.

Audiencias presenciales serán reprogramadas

La institución indicó que las audiencias presenciales serán reprogramadas por los tribunales conforme a las reglas de cada materia, mientras que las audiencias virtuales continuarán realizándose sin cambios.

Asimismo, garantizó el acceso a trámites y consultas a través del portal digital Justicia.gob.do, a fin de mantener la continuidad de los servicios.

Departamentos judiciales

En los demás departamentos judiciales, el servicio se ofrecerá de manera regular, tanto en modalidad presencial como virtual.

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El Poder Judicial exhortó a jueces y juezas a tomar en cuenta posibles incidentes relacionados con traslados de abogados y abogadas, debido a las condiciones del clima.

Oficinas de Atención Permanente

De igual forma, informó que las Oficinas de Atención Permanente continuarán operando junto a sus áreas de apoyo, para atender asuntos urgentes y remitirlos a los tribunales correspondientes.

Teletrabajo

La institución precisó que el personal habilitado para teletrabajo seguirá desempeñando sus funciones con normalidad, garantizando la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.

La disposición, adoptada por el Consejo del Poder Judicial, también aplica para el Registro Inmobiliario y la Escuela Nacional de la Judicatura.

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