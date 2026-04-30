El Poder Judicial dominicano convocó a la Fase Nacional de la XX edición del Concurso sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial, dedicado este año al tema: “El paradigma del buen juez en el siglo XXI y los desafíos éticos del respeto a la igualdad, el uso de la IA y las redes sociales”.

Convocatoria

La convocatoria correspondiente al año 2026 está dirigida a toda persona interesada que sea ciudadana de los países miembros de pleno derecho ante la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), con el objetivo de promover el análisis y la reflexión sobre la ética judicial frente a los retos tecnológicos y sociales contemporáneos.

El jurado evaluador tomará en cuenta aspectos como la originalidad, el apego al tema, la capacidad de análisis, la estructura, la expresión escrita y el uso de bibliografía, siempre desde la perspectiva de la ética judicial.

La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 15 de mayo de 2026. Los participantes deberán enviar dos archivos informáticos en formato Word, PDF o similar: uno con el ensayo identificado únicamente con un seudónimo y otro con los datos personales del autor y el seudónimo utilizado.

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Requisitos

Entre los requisitos, los concursantes deberán incluir lugar de trabajo, cargo o actividad que desempeñan, copia de la cédula de identidad y electoral, dirección, teléfonos y correo electrónico de contacto.

Los ensayos deberán ser individuales, originales e inéditos, redactados en español y con una extensión de entre 15 y 30 páginas. Además, deberán utilizar letra Arial o Times New Roman, tamaño 12 para el cuerpo del texto y tamaño 10 para las citas, con interlineado de 1.5.

Ambos documentos deberán remitirse simultáneamente al correo electrónico de la Dirección General Técnica: direcciongeneraltecnica@poderjudicial.gob.do.

Los ganadores recibirán pergaminos de reconocimiento, la publicación de sus trabajos en la revista Saber y Justicia de la Escuela Nacional de la Judicatura y premios económicos de RD$100,000 para el primer lugar, RD$60,000 para el segundo y RD$40,000 para el tercero.

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