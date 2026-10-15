Una menor de edad se encuentra bajo custodia de las autoridades como parte de las investigaciones por la desaparición de Sammy Ciprián Gabriel, el niño de cuatro años que fue localizado sano y salvo en las proximidades de la 42 de Capotillo, Distrito Nacional.

La Policía Nacional informó que las pesquisas continúan para esclarecer las circunstancias en que el menor habría sido raptado y determinar las posibles responsabilidades en el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de la adolescente ni han precisado qué participación se le atribuye en el caso.

Investigación continúa pese a localización del niño

Sammy había sido reportado desaparecido la noche del miércoles en el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, donde se encontraba en las inmediaciones de su residencia.

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Durante la búsqueda circularon imágenes de cámaras de vigilancia en las que se observaba a una persona alejándose con el niño, material que pasó a formar parte de las investigaciones.

El menor fue localizado posteriormente en Capotillo, lo que permitió cerrar la búsqueda, pero abrió una nueva fase de la investigación dirigida a establecer cómo fue trasladado desde Santo Domingo Este hasta el Distrito Nacional y quiénes estuvieron involucrados.

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En las pesquisas trabajan de manera conjunta el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), la unidad de Trata de Personas y el Departamento de Investigaciones de Personas Desaparecidas.

La madre del niño, Chantal Gabriel Bonhomme, de 31 años, agradeció a la Policía Nacional, a las personas que dieron la voz de alerta y a quienes contribuyeron a difundir la desaparición.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras procuran establecer el papel de la menor que permanece bajo custodia y determinar si existen otras personas vinculadas con el caso.

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