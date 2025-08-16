La Cámara de Diputados dejó abiertos los trabajos de la segunda legislatura ordinaria de 2025 y eligió nuevamente a Alfredo Pacheco como presidente, además de designar como vicepresidenta a Dharuelly D´Aza y como secretarios a Leyvi Bautista y Emil Durán para el período legislativo 2025-2026.

Durante su juramentación, Pacheco señaló que la Cámara de Diputados abordará iniciativas como el nuevo Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal y la ley de aguas.

Destacó asimismo la importancia de aprobar la Ley Orgánica de Deportes como parte del avance legal del país.

En su discurso, Pacheco enfatizó la necesidad de aprobar también la ley de etiquetado nutricional, publicidad y promoción de la alimentación saludable.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Resaltó que la Cámara de Diputados está compuesta por legisladoras y legisladores de todos los partidos, de quienes dijo están comprometidos con el desarrollo nacional, la representación y la fiscalización.

Además mencionó proyectos de ley sobre ciberseguridad, regulación de inteligencia artificial y sus aplicaciones en la República Dominicana.

También se prevé conocer leyes sobre cambio climático, eficiencia energética y promoción del uso de energías renovables.

Dentro de las proyecciones, la Cámara de Diputados dará pasos, dijo, hacia la modernización de procesos internos del órgano legislativo.

Pacheco recordó el papel de los padres restauradores, quienes hace 162 años ofrendaron su vida por una República Dominicana libre.

Las bancadas partidarias anunciaron sus voceros para el año legislativo 2025-2026: Amado Díaz (PRM), Gustavo Sánchez (PLD), Rafael Castillo (Fuerza del Pueblo), Francisco Zorrilla González (Bloque Renovador Liberal), Ramón Raposo (PQDC-PRD), Braulio Espinal (DxC-Alianza País) y Fiordaliza Estévez Castillo (PRSC).

La vicepresidenta Dharuelly D´Aza encabezará la comisión que depositará una ofrenda floral ante el Altar de la Patria por el Día de la Restauración.

Al término de la sesión, Pacheco convocó la próxima reunión para el miércoles a las 11:00 de la mañana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más