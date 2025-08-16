El huracán Erin alcanzó la categoría 4 el 16 de agosto de 2025, con vientos de 215 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). Ubicado a 240 km al noreste de Anguilla, a las 09:43 AM -03, Erin se desplaza oeste-noroeste a 31 km/h, sin impacto directo en República Dominicana, pero con efectos significativos. Lluvias intensas, oleaje peligroso y alertas verdes en ocho provincias marcan el fin de semana. ¿Cómo prepararte? Te contamos el pronóstico, la trayectoria en vivo y consejos clave para protegerte.
Trayectoria en vivo: ¿Hacia dónde va Erin?
Según Windy.com, Erin está en 18.2°N, 63.5°W, moviéndose hacia el oeste-noroeste. Los modelos predicen un giro al noreste rumbo a Bermudas, evitando un impacto directo en RD. Sin embargo, el NHC advierte que el huracán generará marejadas y corrientes peligrosas en la costa norte dominicana, especialmente el domingo y lunes. Seguilo en tiempo real para actualizaciones minuto a minuto.
Lluvias intensas y alertas en RD
El Indomet y el COE pronostican aguaceros de hasta 6 pulgadas (15 cm) en el noreste, sureste y norte de RD, intensificándose el domingo 17 de agosto. Las provincias en alerta verde son:
- La Altagracia
- Hato Mayor
- Espaillat
- Montecristi
- El Seibo
- Samaná
- María Trinidad Sánchez
- Puerto Plata
Estas condiciones pueden causar inundaciones urbanas y deslizamientos, especialmente en La Altagracia, Samaná y el Gran Santo Domingo. El oleaje en la costa norte será “muy peligroso”, según el COE, que recomienda a embarcaciones permanecer en puerto desde el sábado por la tarde.
Cómo prepararte para Erin
Aunque Erin no tocará tierra, sus efectos indirectos requieren precaución. Acá van las recomendaciones del COE y el Indomet:
- Prepará suministros: Guarda agua potable, alimentos no perecederos, linternas y medicinas.
- Evitá riesgos: No cruces ríos, arroyos o cañadas con alto volumen de agua.
- Protegé tu hogar: Refuerza ventanas y puertas; guarda objetos que puedan volar.
- Seguí las alertas: Monitoreá boletines del Indomet y el COE en Acento.com.do.
Un fin de semana para estar alerta
El huracán Erin categoría 4 pone a prueba la preparación de los dominicanos este 17 y 18 de agosto. Aunque no habrá impacto directo, las lluvias y el oleaje demandan vigilancia. Seguilo en vivo en Acento y mantente informado con Acento.
