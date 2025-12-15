El presidente de la Asociación de Profesionales de la Aviación Dominicana (ASOPADOM), piloto Eddy Rodríguez, lanzó hoy una "advertencia pública y categórica" al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y al presidente de la República, Luis Abinader, a quienes responsabiliza por la vida de los pilotos y técnicos de mantenimiento que, "por la negligencia del Estado -dijo-, se ven obligados a trabajar en escenarios de guerra y violencia extrema", como Haití.

Rodríguez reveló que él mismo pilotaba un avión con matrícula dominicana que la víspera fue atacado a tiros con un arma de alto calibre (calibre .52) tras despegar del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe.

"Este hecho criminal —subraya la entidad en una nota de prensa— no es un accidente aislado, sino la consecuencia directa de una política de exclusión laboral que expulsa a los profesionales dominicanos de su propio país".

Dominicanos son empujados al exilio laboral

La organización sostiene que "el incumplimiento deliberado de la Ley de Aviación Civil No. 491-06, así como de las leyes de Migración y Trabajo, ha permitido que decenas de pilotos y técnicos extranjeros ocupen puestos en la aviación nacional, mientras los dominicanos son empujados al exilio laboral, incluso a territorios donde su vida no vale nada frente al colapso de la seguridad".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El presidente de ASOPADOM, Eddy Rodríguez, fue enfático: “Si uno de nuestros pilotos o mecánicos muere en Haití, la responsabilidad no será del crimen organizado haitiano: será del director del IDAC, del director de Normas de Vuelo y del Gobierno dominicano, que han cerrado las puertas del país a su propia gente”.

ASOPADOM exige al presidente Abinader intervenir "de manera inmediata" y ordene una auditoría urgente al IDAC, disponga la aplicación estricta de la Ley 491-06 y "detenga la sustitución de mano de obra dominicana por personal extranjero, práctica que —afirma la entidad— viola la ley y condena a muerte potencial a profesionales dominicanos".

La ASOPADOM advierte que no aceptará "comunicados evasivos ni promesas vacías" y que recurrirá a organismos internacionales de aviación, derechos humanos y trabajo "si el Estado dominicano continúa ignorando esta situación".

“No vamos a permitir que se siga exportando el riesgo y la muerte, mientras en la República Dominicana se protege el privilegio y la impunidad”, remarcó Rodríguez.

ASOPADOM reiteró que el director del IDAC es responsable directo por la vida de cada piloto y técnico dominicano que hoy trabaja en Haití por falta de oportunidades en su propio país, y que "cualquier desenlace fatal tendrá responsables con nombre y apellido".

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más