El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre vinculado al asesinato de dos cobradores de una empresa de préstamos cuyos cadáveres fueron hallados enterrados en una finca de plátanos de Los Santana, en la carretera Don Pedro, del municipio Licey al Medio.

El imputado, Dieupanou Julé (Jhonny), de 53 años de edad y de nacionalidad haitiana, está implicado en la desaparición de Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Pallero, oriundos del municipio Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, quienes se trasladaron hasta el sector Los Santana para realizar labores de cobros el pasado 31 de diciembre del 2025.

Durante las diligencias de investigación las autoridades localizaron el vehículo Hyundai, modelo Sonata Y20, color mamey, en el que se trasladaban las víctimas y en cuya requisa se hallaron distintos objetos de interés, que fueron incorporados al conjunto de pruebas materiales.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados sepultados en una finca de plátanos, y sobre estos dos ejemplares del tubérculo fueron replantados para impedir su hallazgo.

En esta etapa preliminar, la Fiscalía de Santiago le imputa a Julé el tipo penal descrito en los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano y el artículo 66 párrafo II de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La audiencia para el conocimiento de la solicitud fue aplazada para el próximo sábado 10 de enero, a fin de que sean citados familiares de las víctimas y un intérprete de lenguas judicial que asista al procesado.

El documento de solicitud de medidas de coerción establece que las víctimas llegaron la mañana del miércoles 31 de diciembre del 2025 al lugar donde le dieron muerte y en cuyo sitio les esperaba el imputado, acompañado por otras personas en proceso de identificación.

Luego de provocarles la muerte, el imputado y sus cómplices trasladaron a las víctimas hacia el platanal contiguo donde procedieron a excavar en la tierra y sepultar los cadáveres.

El Ministerio Público ha coordinado una serie de diligencias de investigación a través de las cuales se han obtenido imágenes de vigilancia con las que se ha logrado establecer el recorrido que las víctimas realizaron en Santiago y ha colectado otras evidencias materiales, testimoniales y periciales que considera de interés para el caso.

