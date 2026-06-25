Pescadores frente a las costas del estado La Guaira captaron en video el momento exacto en que comenzaron ayer miércoles los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela.
Las imágenes muestran la reacción de los trabajadores del mar y el inusual movimiento de las embarcaciones durante los primeros segundos del evento sísmico.
El fuerte terremoto doble sacudió Venezuela: el primero fue de magnitud 7,2 y el segundo, ocurrido 39 segundos después, de 7,5.
Hay al menos 164 muertos y más de 970 heridos, informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien declaró estado de emergencia en todo el país.
Autoridades y vecinos intentan rescatar personas de entre los escombros pidiendo auxilio.
Los derrumbes de casas y edificios son extensos tanto en Caracas como en otras ciudades de la la costa central del país. La Guaira es la zona más afectada.
Compartir esta nota