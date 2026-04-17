Una yipeta en la que viajaban tres ciudadanos haitianos terminó en un accidente tras una persecución militar en la provincia Santiago Rodríguez, en el noroeste de República Dominicana. Una joven fue detenida, mientras que otros dos ocupantes lograron huir.

El incidente ocurrió cuando el vehículo no se detuvo en un puesto de control militar ubicado en el paraje El Guanal, en la carretera Sabaneta–Villa Los Almácigos.

De acuerdo con el reporte, los militares iniciaron una persecución que concluyó cuando la yipeta perdió el control y se estrelló contra una estación de combustible Petronan, en el barrio Cambelén de Sabaneta.

Detención y fuga

Tras el impacto, dos de los ocupantes, incluido el conductor, abandonaron el vehículo y escaparon del lugar.

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En el interior quedó una joven de nacionalidad haitiana, presuntamente en condición migratoria irregular, quien fue detenida por los militares y puesta bajo custodia.

El vehículo también fue retenido como parte del proceso de investigación.

Las autoridades informaron que se mantienen las labores para localizar a los dos prófugos e identificar plenamente a los ocupantes del vehículo.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre el estado de salud de la joven detenida.

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