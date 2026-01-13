Las periodistas Indhira Suero, Esmerarda Montero y Elvira Lora coincidieron en que el proceso judicial por el colapso del techo del Jet Set Club debe centrarse en la valoración objetiva de las pruebas técnicas ya presentadas, evitando que el caso se dilate de manera innecesaria a través de solicitudes de contraperitajes sin fundamento sólido.

Durante el programa Mirada Femenina, transmitido por AcentoTV, canal 39 de Claro TV y Altice, Suero subrayó que el informe técnico inicial no fue realizado por personal improvisado, sino por especialistas con amplia experiencia en el área de infraestructura pública, incluyendo profesionales con trayectoria reconocida en la supervisión de obras estatales. “Hablamos de gente que sabía lo que estaba haciendo al elaborar ese informe”, afirmó.

Montero recordó que el eje central del proceso es la presunta negligencia en la administración y mantenimiento de un espacio público, mientras que Lora cuestionó la lentitud del sistema judicial dominicano frente a casos similares en otros países, donde las decisiones han sido más rápidas cuando existen evidencias técnicas claras; refiriéndose al propietario de la discoteca que se incendió en Año Nuevo en Suiza, que se envió a prisión preventiva ocho días después del incidente que dejó 40 víctimas y 119 heridos.

Las comunicadoras coincidieron en que el caso Jet Set representa una prueba clave para la credibilidad del sistema de justicia y para el derecho de las víctimas a una respuesta oportuna.

