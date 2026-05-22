Los residentes de cerca de 20 sectores de la provincia de Peravia deberán prepararse para una jornada sin electricidad este viernes. Edesur Dominicana realizará la instalación de un transformador de potencia en la Subestación Pizarrete, una obra que obligará a cortar el servicio entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., según informó la distribuidora.

La interrupción afectará a los sectores Santana, Nizao, Covacasa, Don Gregorio de Nizao, Juan Barón, Catalina, Carretón, Los Roches, Sabana Larga, Pizarrete, Roblegal, Juan de Sena, Las Barias —de forma parcial—, Lucas Díaz y La Jagua, entre otros.

Una inversión que se repite en el sur del país

El trabajo en Pizarrete no es un hecho aislado. Forma parte de un cronograma de repotenciaciones que Edesur ejecuta de manera sostenida en toda su zona de concesión. A principios de mayo, la distribuidora completó una intervención similar en la subestación Baní Per, con una inversión superior a los RD$67.5 millones, y tiene en marcha la construcción de tres nuevas subestaciones en Santo Domingo Oeste y Haina.

En conjunto, las empresas distribuidoras de electricidad del país —Edesur, Edenorte y EdeEste— destinaron RD$1,488 millones en 2025 para mejorar la calidad y estabilidad del servicio, según datos del Consejo Unificado de las Distribuidoras.

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El objetivo declarado de estas intervenciones es reducir las interrupciones, bajar las pérdidas técnicas y aumentar la capacidad instalada en zonas que históricamente han recibido un servicio deficiente.

Lo que cambia para los usuarios de Peravia

Con el nuevo transformador operativo, Edesur asegura que los sectores afectados experimentarán una mejora inmediata en la calidad y confiabilidad del suministro. Sin embargo, la distribuidora no precisó en su comunicado cuántos usuarios residenciales y comerciales se verán beneficiados, ni ofreció datos sobre los niveles actuales de interrupciones en esa zona.

La jornada de instalación implica doce horas continuas sin electricidad, un período que, en plena temporada de calor, representa un impacto considerable para hogares, comercios y pequeños negocios de la zona.

Edesur pidió disculpas por las molestias y solicitó la comprensión de los afectados.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más