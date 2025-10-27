Un tribunal de María Trinidad Sánchez condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a un hombre que mató a su expareja e incendió la vivienda de la víctima el pasado año en Bella Vista de Boba, en la carretera Nagua-Cabrera.

El hombre fue identificado como Tony Augusto Jiménez Faña, mientras que la víctima es Elianny Ironelis Cruz.

El hecho ocurrió la madrugada del 24 de septiembre de 2024. Previamente, la noche del 23 de septiembre, el ahora condenado se presentó a la casa de su expareja, bajo los efectos del alcohol, amenazando de muerte a la entonces pareja de la mujer, según un comunicado del Ministerio Público.

Ante la advertencia, el hombre pidió a su pareja que se fueran del lugar, pero ella se mantuvo en la vivienda, mientras él se marchó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Posteriormente, Jiménez Faña acudió de nuevo a la vivienda de su expareja, alrededor de la 1:00 de la madrugada del 24 de septiembre de 2024, armado con un colín, el cual había afilado momentos antes.

Al llegar a la casa rompió el cristal de la persiana delantera, por lo que la víctima salió para tratar de convencerlo de que se retirara.

Aunque ella intentó detenerlo, el victimario penetró a la fuerza al lugar y la hirió con el arma en diferentes partes del cuerpo.

Después, según indica el expediente, la mujer salió corriendo, pidiendo auxilio a los vecinos, refugiándose en la casa de una pareja cercana a su vivienda, siendo perseguida por el procesado, quien continuó atacándola.

La mujer falleció a causa de heridas punzopenetrantes múltiples, agregó la información del Ministerio Público.

Jiménez incendió la vivienda de su expareja, mientras la víctima yacía en el suelo de la casa de sus vecinos.

Una vez las autoridades se enteraron de la ocurrencia del hecho se inició la persecución en contra del condenado, quien momentos después fue arrestado en una planta de gas de la ciudad de Nagua.

Jiménez Faña deberá cumplir la pena impuesta en la Fortaleza Olegario Tenares, en el municipio Nagua.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más